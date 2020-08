In fiamme un terreno in zona Boccadoro: coltre di fumo nero sovrasta l'intera area

A meno di 24 ore dall'incendio in via Superga, questa mattina, venerdì 28 agosto, poco dopo le 11, si è sviluppato un vasto incendio nei pressi della complanare della 16bis, direzione Boccadoro. In fiamme un terreno di proprietà privata dove, all'esterno, erano state accese sterpaglie ma le fiamme hanno raggiunto in breve tempo anche la parte interna a causa del vento. Qui vi erano reti utilizzate dai contadini per la raccolta che hanno anch'esse preso fuoco causando un forte odore di plastica bruciata.L'incendio ha provocato nel giro di qualche minuto un denso fumo nero visibile anche a chilometri di distanza, che ha allarmato i cittadini.Sul posto si attende l'arrivo dei vigili del fuoco.