TraniViva
TraniViva
Attualità

In merito alla notizia del funerale di Salvatore Patruno

Nota della redazione di TraniViva

Trani - mercoledì 25 febbraio 2026 15.34
La redazione di TraniViva desidera scusarsi con i lettori per l'errata pubblicazione di un'immagine a corredo del recente articolo sulla comunicazione del funerale di Salvatore Patruno, tragicamente scomparso.

Per un mero errore tecnico, è andata online per un brevissimo lasso di tempo una fotografia erroneamente selezionata a causa di una situazione di omonimia. Riconosciamo l'errore, che è stato rapidamente corretto.

Rinnoviamo le nostre scuse per l'accaduto e confermiamo il nostro impegno a garantire la massima accuratezza e attenzione nel lavoro giornalistico che garantiamo ogni giorno ai nostri numerosi lettori.
  • giornalisti
  • TraniViva
Altri contenuti a tema
Fede e informazione: le Diocesi di Trani e Andria hanno celebrato San Francesco di Sales Religioni Fede e informazione: le Diocesi di Trani e Andria hanno celebrato San Francesco di Sales L' Arcivescovo D'Ascenzo: "Custodire voci e volti umani contro il rischio della manipolazione tecnologica dell'I.A"
Grandi Firme del Giornalismo a Trani: Inviati di Frontiera Raccontano il Nuovo Disordine Mondiale Grandi Firme del Giornalismo a Trani: Inviati di Frontiera Raccontano il Nuovo Disordine Mondiale Un convegno alla Fondazione SECA di Trani ha visto protagonisti inviati di punta di RAI e LA7 confrontarsi sul giornalismo etico, la gestione delle notizie in scenari complessi e il ruolo dell'informazione nel caos globale
"Giornalisti in Prima Linea": le sfide pe la professione Eventi e cultura "Giornalisti in Prima Linea": le sfide pe la professione Un evento formativo a Trani il 20 giugno vedrà inviati di guerra e cronisti discutere come la notizia si forma in contesti difficili
In preghiera per San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti Religioni In preghiera per San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti Questa mattina la celebrazione che ha unito le Diocesi di Andria e Trani
Presunzione di innocenza, sabato 8 ottobre seminario a Trani con magistrati, giornalisti e avvocati Eventi e cultura Presunzione di innocenza, sabato 8 ottobre seminario a Trani con magistrati, giornalisti e avvocati Organizzato dall'Ordine dei Giornalisti, si svolgerà nell'aula del Polo museale
Azione Trani, Merra contesta i vertici: “Ignorata la decisione del Direttivo di gennaio”
25 febbraio 2026 Azione Trani, Merra contesta i vertici: “Ignorata la decisione del Direttivo di gennaio”
Giacomo Marinaro annuncia una conferenza per venerdì 27 febbraio alle ore 12:00
25 febbraio 2026 Giacomo Marinaro annuncia una conferenza per venerdì 27 febbraio alle ore 12:00
Nicola Signorile nominato nella Commissione provinciale C.I.S.O.A.: soddisfazione di Unsic Trani
25 febbraio 2026 Nicola Signorile nominato nella Commissione provinciale C.I.S.O.A.: soddisfazione di Unsic Trani
Conferenza stampa del vicesindaco Fabrizio Ferrante: giovedì 26 febbraio alle ore 09.00
25 febbraio 2026 Conferenza stampa del vicesindaco Fabrizio Ferrante: giovedì 26 febbraio alle ore 09.00
Playoff sempre più lontani per l’Asd Trani: vince la Fulgor Molfetta 2-1
25 febbraio 2026 Playoff sempre più lontani per l’Asd Trani: vince la Fulgor Molfetta 2-1
Marco Galiano è il candidato del "Campo Largo ", le sue prime dichiarazioni: «Un onore gigantesco, studierò ogni dossier per Trani»
25 febbraio 2026 Marco Galiano è il candidato del "Campo Largo", le sue prime dichiarazioni: «Un onore gigantesco, studierò ogni dossier per Trani»
Al Polo Museale di Trani un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo
25 febbraio 2026 Al Polo Museale di Trani un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo
Vigilanza nelle campagne, bilancio 2025 a Trani: «Furti azzerati tra gli associati»
25 febbraio 2026 Vigilanza nelle campagne, bilancio 2025 a Trani: «Furti azzerati tra gli associati»
Sicurezza stradale nella BAT: rafforzato l’impegno istituzionale
25 febbraio 2026 Sicurezza stradale nella BAT: rafforzato l’impegno istituzionale
Oggi a Trani l'ultimo saluto a Salvatore Patruno
25 febbraio 2026 Oggi a Trani l'ultimo saluto a Salvatore Patruno
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.