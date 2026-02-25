In merito alla notizia del funerale di Salvatore Patruno

La redazione di TraniViva desidera scusarsi con i lettori per l'errata pubblicazione di un'immagine a corredo del recente articolo sulla comunicazione del funerale di Salvatore Patruno, tragicamente scomparso.Per un mero errore tecnico, è andata online per un brevissimo lasso di tempo una fotografia erroneamente selezionata a causa di una situazione di omonimia. Riconosciamo l'errore, che è stato rapidamente corretto.Rinnoviamo le nostre scuse per l'accaduto e confermiamo il nostro impegno a garantire la massima accuratezza e attenzione nel lavoro giornalistico che garantiamo ogni giorno ai nostri numerosi lettori.