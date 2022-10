Presunzione di innocenza, sabato 8 ottobre seminario a Trani con magistrati, giornalisti e avvocati

"Presunzione d'innocenza: le tutele delle persone, il diritto di conoscere, il dovere di informare". Questo il titolo dell'incontro, valido ai fini della formazione professionale continua, organizzato per sabato 8 ottobre 2022 al Museo diocesano di Trani dall'Ordine dei giornalisti della Puglia, in collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani e l'Ordine degli Avvocati di Trani.In apertura dei lavori previsti i saluti istituzionali di Franco Cassano, presidente della Corte di Appello di Bari; Angela Tomasicchio, avvocato generale presso la Procura di Bari e Ludovico Vaccaro, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di FoggiaIl seminario approfondirà gli aspetti del recepimento della direttiva UE 2016/343 e l'applicazione del decreto legislativo 188/2021 in relazione al diritto di cronaca e al rapporto tra i titolari delle indagini e gli operatori di informazione.Moderati da Piero Ricci, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Puglia, si confronteranno quindi sul tema: Marina Castellaneta, docente di Diritto internazionale all'Università di Bari; Renato Nitti, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani; Raffaele Lorusso, segretario generale Fnsi; Roberto Rossi, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari; Francesco Messina, direttore centrale Anticrimine della Polizia di Stato; Mario Malcangi, Ordine degli avvocati di Trani; Maria Pia Vigilante, presidente Giraffa onlus; Gianluca Amadori, del Comitato esecutivo dell'Ordine nazionale dei giornalisti; Raffaele Cantone, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia."Il procuratore oggi deve comunicare - afferma il procuratore della Repubblica di Trani, Renato Nitti - Ma oggi la legge gli riconosce pochi strumenti per comunicare, neppure efficaci. Sentiamo la necessità di confrontarci, magistrati, giornalisti, avvocati, accademici, ufficiali di polizia giudiziaria, cittadini per trovare i modi della comunicazione giudiziaria.""Il seminario potrà rappresentare - aggiunge il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Puglia, Piero Ricci - l'occasione per rinnovare l'impegno professionale di ognuno al servizio del diritto dei cittadini ad essere correttamente informati".L'incontro si svolgerà nel Polo Museale in piazza Duomo, dalle 10 alle 13.