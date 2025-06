"Giornalisti in Prima Linea": le sfide pe la professione

Saluti del Presidente dell'Ordine dei Giornalisti, del Circolo della Stampa, di Assostampa e del Direttore del Museo della Macchina per scrivere.

Relatori: Leonardo Zellino, giornalista inviato del TG1

Attilio Romita, giornalista già inviato del TG1

Interviste di Luca Ciciriello (Tele Dehon), Antonella Ciervo (giornalista e scrittrice)

Testimonianza: Inviata LA7 E.Testi e Maria Fiorella (A.Sud)

"Disarmare le parole" messaggio di Papa Leone XIV agli operatori dell'informazione

Dialogano Don Felice Bacco, Responsabile Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Andria e Franco Tempesta, Vice Presidente regionale UCSI.

Cosa accade ai cronisti in prima linea, agli inviati? Come si forma la notizia in condizioni difficili tra eventi bellici, fatti di cronaca nera e giudiziaria? I giornalisti con i piedi dentro i fatti riescono a mantenersi neutrali rispetto a quello che accade intorno o si fanno condizionare? Come viene raccontato il nuovo disordine mondiale ? Che spazio hanno in questo grande caos le parole del Papa sui compiti degli operatori dell'informazione?Tutto questo sarà al centro dell'evento formativo organizzato dala Trani, il 20 giugno, dalle ore 17.30, nella sede della Fondazione Seca-Museo della Macchina per scrivere. A raccontare la loro esperienza due inviati del Tg1 della Rai,impegnato in questi mesi su tutti i fronti (Ucraina, Gaza, la morte di Papa Francesco e la elezione di Leone XIV) ed, inviato nella guerra del Golfo, in Kuwait-Iraq. Due esperienze a confronto insieme a quella di una inviata de LA7, in questi giorni in Ucraina. L'evento quindi documenta come sia cambiato in profondità il giornalista televisivo, di come debba muoversi, di quale diverso rapporto ci sia oggi con le fonti, ufficiali e non. Insomma non un solo resoconto di fatti ma una narrazione mediata dai valori etici del giornalista.Questo il programma:L'evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina FB del Circolo della Stampa: https://www.facebook.com/circolostampasales/ e del Museo della Macchina per scrivere: https://www.facebook.com/fondazioneseca/