Incastràti: in via delle Crociate furgoncini bloccati fra le auto in sosta

"Incastràti", letteralmente: è la sorte capitata in via delle Crociate nella tarda mattinata a tre furgoni, uno di consegne a domicilio di pacchi e l'altro di operatori della Telecom che in prossimità dell'incrocio tra via delle Crociate e via Nicola De Ruggiero si sono trovati stretti tra le due file di macchine parcheggiate lungo i marciapiedi.Sembrerebbe, almeno a veder le foto, che una delle auto fosse parcheggiata un po' comodamente, e non proprio a filo delle linee, accortezza che invece bisognerebbe cercare di avere per consentire il passaggio delle auto in transito, salvaguardando la carrozzeria propria e di chi ci passa accanto.Di fatto la circolazione (già in mattinata un po' problematica fra processioni, lavori stradali ecc.) in quel tratto è rimasta bloccata per un po'; si era pensato anche di far intervenire i Carabinieri o la Polizia Locale ma alla fine si è optato per la decisione drastica: visto che ormai il mezzo delle consegne era incastrato si è proceduto rovinando proprio malgrado le carrozzerie di tutti e tre i mezzi. I commercianti della strada hanno provato in tutti i modi a sollevare le auto in sosta, invano.