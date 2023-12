Incendio al Tom, i titolari: «Mai subito richieste estorsive o minacce»

A seguito dell'incendio avvenuto nella notte a danno di un'attività commerciale, il Tom, in piazza Tomaselli riceviamo e pubblichiamo la nota a firma dei titolari.«Per completezza di informazione riepiloghiamo i fatti relativi all'incendio subito dalla nostra attività questa notte. Alle ore 3:30 della notte del 21 dicembre 2023 un soggetto incappucciato, in bicicletta, ha depositato una tanica contenete benzina all'esterno del locale TOM innanzi al civico 5 di via Annunziata, dandogli successivamente fuoco. Le fiamme sprigionate hanno contribuito a logorare i portoni in legno massello dell'attività e annerito la facciata del palazzo. Fortunatamente le fiamme non si sono propagate all'interno del locale e causato ulteriori danni. Sul posto sono giunti tempestivamente i Carabinieri della stazione dei Trani che hanno avviato le indagini e già recuperato alcuni reperti legati all'azione delittuosa. Abbiamo messo a disposizione delle autorità tutti i filmati che riprendono interamente la scena e che sicuramente contribuiranno a risalire all'autore dei gesti. Non avendo mai subito richieste estorsive o minacce non sappiamo se lo stesso possa essere riconducibile a microcriminalità o semplice vandalismo, ma siamo certi che le indagini ci sapranno dare una rapida risposta.Fare impresa non è semplice e lo sapevamo sin dall'inizio di questa avventura, ma non saranno atti come questi a farci passare la voglia di investire e contribuire alla crescita del nostro territorio. In un anno abbiamo costruito tanto e l'abbiamo fatto con i sacrifici di chi ogni giorno si sveglia e si rimbocca le maniche per svolgere il proprio lavoro. In questa storia triste ci confortano i tanti messaggi di affetto che stiamo ricevendo da colleghi, clienti e amici. Questo ci dice chiaramente che siamo sulla strada giusta. Così come ci danno forza i messaggi di vicinanza che stiamo ricevendo dalle istituzioni locali e dalle associazioni di categoria. Vogliamo ringraziare tutti loro e insieme dimostrare come il tessuto socio economico di questa città sia forte e coeso, proprio per questo saremo aperti già questa sera per trasmettere un messaggio chiaro: nella nostra città non c'è spazio ne per la violenza ne per la paura. Vi aspettiamo questa sera per ribadire tutti insieme: "Io sono TOM"».