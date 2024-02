Incidente cavalcavia: domani l'autopsia di Riccardo Pellegrino

Ancora tutte da chiarire le cause del tragico incidente in cui il giovane tranese ha perso la vita

È stata aperta un'inchiesta dalla Procura di Trani per ricostruire causa e dinamica del tragico incidente avvenuto lo scorso 20 febbraio sulla provinciale tra Trani e Corato; nel terribile schianto sono rimaste coinvolte cinque vetture, in una delle quali, precipitata dal cavalcavia, è morto Riccardo Pellegrino, tranese di trentacinque anni. Affidato il compito di eseguire l'autopsia sul corpo del giovane al professor Francesco Vinci dell'istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari. Restano ricoverate le altre sei persone ferite, ma le loro condizioni non sono gravi.