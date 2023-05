Incidente in via Superga, due i mezzi coinvolti

Un incidente su via Superga avvenuto nel pomeriggio ha causato non pochi disagi alla circolazione tanto da rendersi necessario l'intervento della Polizia di Stato sul posto. Due i mezzi coinvolti, un'auto e un quadriciclo che a seguito dell'impatto hanno riportato ingenti danni tanto da rendersi necessario l'intervento del carroattrezzi. I conducenti non hanno riportato gravi ferite anche se si è reso il trasporto in ospedale per accertamenti da parte del 118.