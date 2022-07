Incidente mortale sulla s.s.16 nei pressi del lido: vittima una quattordicenne

Tragico epilogo di un tamponamento avvenuto intorno alle 22:30 di un'automobile su una moto: una ragazzina di 14 anni, secondo le prime informazioni, che viaggiava insieme al conducente di una moto, sarebbe stata sbalzata sull'asfalto e lì investita da un'auto che giungeva dal senso opposto.Il conducente della moto è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Andria.Sulla statale 16 al momento il traffico è bloccato In entrambe le direzioni.Sul posto i Carabinieri e la Polizia Locale per i rilievi e ambulanze del 118. Seguono aggiornamenti.