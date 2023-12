Incidente nella notte in Corso Imbriani, un’auto ribaltata

Ferite non gravi per il conducente trasportato in ospedale, strada bloccata per più di due ore

Sono ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente che ha visto un'auto ribaltarsi completamente in Corso Matteo Renato Imbriani, nel tratto compreso tra la caserma dei Carabinieri e la Scuola media Bovio.La vettura, una station wagnon di colore nero, nello schianto che è avvenuto poco dopo le 4.00 di questa notte ha coinvolto anche altri tre veicoli che sono risultati tutti lievemente danneggiati.Il conducente della stessa è risultato miracolosamente ferito leggermente, per lui si è comunque provveduto al trasporto in ospedale per verificare meglio le condizioni.Il traffico nel tratto di strada interessato è rimasto bloccato per oltre due ore per permettere le operazioni di accertamento da parte della Polizia di Stato e di rimozione della vettura ribaltata. Preziosa la collaborazione di un cittadino che per tutto il tempo con la sua auto e la sua presenza ha supportato le forze dell'ordine nel deviare il traffico.