Incidente su corso Imbriani, il motociclista resta grave ma fuori pericolo di vita

Arrivanodal Policlinico di Bari dove, da ieri sera, è ricoverato ilrimasto coinvolto in un violento incidente in corso Imbriani, poco prima dell'incrocio con via Istria, all'altezza della curva. Il giovane ha riportato diverse: dall'ultima tac effettuata nella tarda serata di ieri è emerso un quadro clinico piuttosto grave ma il paziente è ora fuori pericolo di vita.Il sinistro, che per le sue modalità ha scosso l'intera cittadinanza oltre che i numerosi presenti, è avvenuto a ridosso della curva, poco prima, dicevamo, dell'incrocio con via Istria, in un orario (circa le ore 19) dove vi è parecchio passeggio e traffico. Da una prima ricostruzione è emerso che il il 20enne a bordo di uno scooter percorreva la strada ad una velocità piuttosto elevata quando all'improvviso, per cause ancora tutte da chiarire, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo scontrandosi contro un palo della luce e una cassetta della posta.Il giovane è finito riverso sull'asfalto e all'arrivo dei sanitari sul posto le sue condizioni sono apparse da subito gravi. Dapprima, quindi, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Bonomo e di lì trasferito alper la complessità del quadro clinico evidenziato.Il tratto stradale interessato dal sinistro è rimasto chiuso al traffico per diverse ore per consentire agli agenti del Commissario di Polizia di Stato di effettuare tutti i rilievi. A coadiuvare i soccorsi anche la Polizia locale di Trani.Il brutto episodio avvenuto ieri getta luce sul tema dellaed in particolare della velocità con cui spesso viaggiano i motociclisti anche su strade urbane, dove il limite massimo consentito è di 50 km/h. Un monito per tanti giovanissimi a guidare con prudenza.