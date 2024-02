Incidente sulla 16 bis in direzione nord all'uscita Trani centro: traffico rallentato e deviato

Non ci sarebbero feriti ma il traffico ha subito un forte rallentamento per via dell'incidente avvenuto intorno alle 8:00 all'altezza dell'uscita a Trani centro sulla 16 bis in direzione nord. Sul posto una pattuglia della polizia e i mezzi Anas per la rimozione delle auto coinvolte. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti: si registrano code di diversi chilometri, uscita obbligatoria a Trani Capirro.