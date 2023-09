Incidente sulla 16bis, lunghe code a partire dallo svincolo Trani sud

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in direzione Bari. La strada è al momento chiusa al traffico. Sul posto i Carabinieri

Le forze dell'ordine, tra cui i Carabinieri, sono intervenute immediatamente sulla scena per stabilizzare la situazione e iniziare le indagini sull'incidente. Nel frattempo, la circolazione in direzione Bari è completamente paralizzata, con lunghe code di veicoli bloccati sulla strada quasi fino allo svincolo per Trani sud.

Le informazioni al momento sono scarse e frammentarie, e non ci sono conferme ufficiali riguardo al numero di feriti o alla gravità delle lesioni riportate.

Brutto incidente sulla statale 16bis all'altezza dello svincolo per Bisceglie nord in direzione Bari nel primo pomeriggio di mercoledì 13 settembre. Stando alle prime ricostruzioni, un'auto si sarebbe ribaltata più volte prima di fermarsi al centro della carreggiata.