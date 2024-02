Incidente sulla S.S.16 bis causato da un' auto rubata: feriti e code tra Trani nord e Trani Boccadoro

Una dinamica che indirettamente è stata causata da un furto: un'auto rubata, una Volkswagen, era stata lasciata abbandonata sul lato della carreggiata sul tratto della 16 bis tra le uscite di Trani Nord e Trani Boccadoro. Il restringimento della strada, inatteso e improvviso, ha causato l'impatto tra due auto, una Renault guidata da una donna e una Nissan Qashqai guidato da un uomo di 45 anni.Entrambi i conducenti sono rimasti feriti: la donna pare in modo non grave è stata stabilizzata sul posto dagli operatori del 118 intervenuti; l'uomo, che era la guida del Qashqai, ha riportato un trauma cranico e altre ferite che hanno richiesto il trasporto in ospedale.Il traffico è fortemente rallentato - seppur garantito dalla Polizia visto il flusso intenso dell'ora di punta - con file chilometriche di auto e mezzi pesanti.Il tratto interessato dal sinistro è completamente bloccato per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto, oltre a pattuglie della Polizia Locale e della Polizia di Stato anche mezzi dell'Anas e due ambulanze del 118.