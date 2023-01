Incidente sulla s.p.per Trani. Si indaga per omicidio stradale e lesioni. E spunta una pistola scacciacani

Sono affidate agli agenti della Polstrada di Andria le indagini per risalire all'esatta dinamica dell'incidente stradale che ha causato all'alba di domenica 8 gennaio, sulla provinciale n. 1 la morte di due giovani di Andria ed il ferimento di altre sette persone, anch'esse poco più che maggiorenni. La Procura di Trani ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio stradale e lesioni personali.Con i rilievi effettuati quella mattina su quel infausto tratto di strada, già teatro di un sanguinoso evento simile oltre un trentennio fa, si attende l'esito degli esami tossicologici sui conducenti delle auto coinvolte per verificare lo stato psico fisico di chi era alla guida in quel tragico momento dell'impatto.Il personale della Polstrada sta ricostruendo anche attraverso delle testimonianze, quello che è accaduto, con visite presso gli ospedali in cui sono ricoverati i feriti, come avvenuto anche questa mattina al "Bonomo" di Andria. Al momento parrebbe che la Fiat Punto era diretta da Andria verso Trani mentre la Kia ed a seguire la Opel Astra erano sulla corsia opposta. Gli occupanti rientravano da Trani ed erano diretti ad Andria, dopo aver trascorso una serata in un locale.Inquietante il rinvenimento da parte dei soccorritori di una pistola scacciacani, all'interno di una delle autovetture coinvolte e pare nella disponibilità di uno dei feriti. Anche su questo specifico ambito la Procura di Trani intende chiarire alcuni aspetti di non poco conto.