Incidente tra un' auto e una bici in via Superga, i feriti trasportati in ospedale

Un incidente nel tratto nord di via Superga ha visto coinvolti un' automobile e un persona che procedeva in bicicletta. Sono intervenuti mezzi del 118 per prestare i soccorsi e trasportare le persone coinvolte in ospedale.Sull'asfalto rimasti la bicicletta sportiva riversa e frammenti del parabrezza dell'auto ridotto in frantumi nell'impatto.Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell'incidente. Traffico tornato regolare su Via Superga.