Incidente Trani Corato: deceduta donna di 63 anni

Per la donna che era stata ricoverata in codice rosso non c'è stato nulla da fare

Non ce l'ha fatta uno dei tre feriti del terribile incidente verificatosi questa notte sulla strada che congiunge Trani e Corato tra una Vw Golf ed una Fiat Punto.La vittima, che viaggiava come passeggera nella Fiat Punto, è una coratina di 63 anni. Giunta in ospedale in codice rosso, è deceduta poco dopo. Il marito, conducente della Fiat, è ricoverato in prognosi riservata.I due erano di rientro da una festa ed erano in prossimità dello svincolo per Corato, quando sono stati presumibilmente travolti da una Golf, in un impatto devastante.Le esatte dinamiche sono al vaglio degli inquirenti che sono sopraggiunti sul posto.Periodo nerissimo per le strade pugliesi, che purtroppo si ritrovano a piangere un'altra vittima, questa volta della nostra città.