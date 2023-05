Incidente in via Papa Giovanni, auto finisce contro una cancellata

Proveniva da via Barletta quando all'improvviso, nello svoltare su via Papa Giovanni XXIII, non si è resa conto del marciapiede e si è schiantata contro la cancellata di un'attività commerciale. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio nella zona nord di Trani: a bordo dell'auto sembrerebbe ci fosse anche un bambino che a viaggiava all'interno di un seggiolino. Illesi tutti i passeggeri ma l'auto ha riportato ingenti danni sulla parte anteriore a causa del violento impatto. Il fatto ha attirato l'attenzione di passanti e curiosi in attesa dell'arrivo dei soccorsi.