Infissi, sanitari, tubi di gomma, suole di scarpe: intervento di Legambiente per ripulire la costa nord

Legambiente Trani, in collaborazione con Associazione SportivadDilettantistica Montericco, ha organizzato nei giorni scorsi "un clean-up come uno dei passi di una riqualificazione dell'area della costa nord che si dipana dietro il cimitero. Le attività, già avviate nel 2019 con il progetto del Corpo Europeo di Solidarietà ESC "Mare d'inverno", vogliono raggiungere - spiegano dall'associazione - il recupero e la tutela dlel'originario percorso costiero che dal castello di Trani giunge sino alla zona umida di Boccadoro e Ariscianne, per restituire alla collettività il sentiero e le spiagge a cui fornisce accesso.L'area, per 40 anni devastata dallo scarico dei detriti delle lavorazioni del marmo e delle industrie calzaturiere in mare, è tutt'oggi afflitta da abbandoni illeciti di rifiuti: da sanitari a infissi, da tubi di gomma a suole di scarpe.In una città come Trani, con carenza di spazi verdi e inaccessibilità di spiagge libere, diviene indispensabile stimolare un turismo lento, diffuso, responsabile e ambientalmente sostenibile, come possibile proprio sulla costa Nord.Le attività sono appena all'inizio e torneremo presto al lavoro sul percorso e sull'intera costa nord con l'aiuto di tutti i cittadini e volontari che vorranno supportare questa causa e unirsi alle iniziative.Un grande ringraziamento va all'associazione ASD Montericco per il costante impegno e agli operatori Amiu Trani per il tempestivo supporto nella raccolta".