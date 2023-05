Iniziati nuovi lavori di rifacimento di marciapiedi e sedi stradali: si parte da via Ciardi

Con economie rinvenienti dal bilancio comunale sono iniziati oggi ulteriori lavori di rifacimento di marciapiedi e sedi stradali. Il primo intervento è di risistemazione di un marciapiede ammalorato in via Ciardi, dal civico 12 al civico 22. Via Ciardi è una strada molto frequentata da pendolari essendo una parallela di via Cavour e quindi strada di collegamento dal centro con la stazione ferroviaria. Le economie permetteranno un intervento urgente al marciapiede in via Fiume e di risistemazione di parte del basolato in via Statuti Marittimi.Nei prossimi giorni, oltre ad una serie di attività tese a colmare le buche aperte nell'ultimo periodo causa pioggia, sono previsti nuovi interventi all'interno della villa comunale ed in particolare il completamento dell'installazione delle giostrine nel parco giochi e un'azione di ristrutturazione complessiva dello chalet della villa comunale utilizzato sia per mostre ed esposizioni che per la celebrazione di riti civili.