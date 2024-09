Iniziato l'intervento di sparizione delle ringhiere fra piazza Duomo e Castello

È iniziato oggi l'intervento di installazione delle nuove ringhiere in ghisa nel tratto più iconico della città di Trani, tra piazza Re Manfredi (Castello Svevo) e piazza Duomo (Cattedrale).L'opera (per la quale è stato necessario attendere l'autorizzazione della Sovrintendenza) si colloca in continuità con i precedenti interventi di sostituzione delle ringhiere del lungomare urbano: un progetto unico, avviato a febbraio del 2023 da Capo Colonna, e proseguito a giugno su buona parte del lungomare Cristoforo Colombo.Complessivamente, l'Amministrazione ha investito oltre 150mila euro per un'azione non più procrastinabile, come spiega il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici Fabrizio Ferrante. "Stiamo portando a termine una intensa attività di riqualificazione cominciata l'anno scorso da Capo Colonna e che vede adesso l'atteso intervento nella zona maggiormente attrattiva del centro storico. La sostituzione delle 9 campate di ringhiere tra piazza Duomo e piazza Re Manfredi coniuga motivi di sicurezza a un non trascurabile fattore estetico: un duplice obiettivo raggiunto in continuità con le azioni già svolte nei mesi scorsi".