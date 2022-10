Insieme per la vita nascente, sabato la benedizione dei neonati alla Parrocchia San Magno

Il "Comitato Progetto Uomo", Organizzazione di Volontariato (O.d.V.) per la tutela della vita umana dal suo inizio al termine naturale e della famiglia naturale fondata sul matrimonio, è presente nella città di Trani dal 2014.L'associazione, provvisoriamente presso la parrocchia San Magno, gestisce un Centro d'Aiuto per la maternità e la primissima infanzia, offrendo vicinanza umana e aiuto materiale alle donne che, pur tra difficoltà, accolgono la vita dei loro bimbi appena concepiti.Il sodalizio, in occasione della festa liturgica di, papa della vita e della famiglia, organizza"insieme per la VITA NASCENTE". La suddetta manifestazione si terrà sabato 22 ottobre 2022, presso la Chiesa "San Magno Vescovo e Martire", secondo il seguente programma:ore 10:00- saluto del Presidente del Comitato Progetto Uomo- riflessione spirituale di don Dino Cimadomo, parroco della Chiesa San Magno- testimonianze di mamme e volontarie- distribuzione di prodotti igienici e alimentari per bimbi 0/12 mesi.ore 11:15 Benedizione dei neonati presenti.L'iniziativa è rivolta a TUTTE le mamme di Trani, con bimbi fino a 12 mesi d'età. Per partecipare è obbligatorio prenotarsi al numero 348.04.59.717, entro giovedì 20 ottobre 2022.