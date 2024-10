Invecchiamento attivo - Inclusione Digitale e Memoria Viva per la Terza Età: Il Nuovo Progetto di Anteas Trani

L'Associazione Anteas Trani è lieta di presentare il nuovo progetto "Inclusione Digitale e Memoria Viva per la Terza Età", un'iniziativa innovativa dedicata alla popolazione over 65 per promuovere l'alfabetizzazione digitale e il mantenimento delle capacità cognitive.In un mondo sempre più digitalizzato, è fondamentale garantire alle persone anziane l'accesso sicuro e autonomo ai servizi online, oltre a stimolare la memoria e le capacità mentali. Il progetto mira a rispondere a queste due esigenze cruciali con un percorso integrato che combina lezioni pratiche di tecnologia e esercizi di potenziamento cognitivo.Obiettivi del Progetto:* Alfabetizzazione digitale: Fornire competenze di base per l'uso di dispositivi e servizi online.* Sicurezza informatica: Insegnare la gestione sicura di dati personali e l'uso dello SPID.* Potenziamento della memoria: Attività di allenamento cognitivo per mantenere attive le capacità mnemoniche.* Inclusione sociale: Contrastare l'isolamento e favorire la partecipazione attiva nella società digitale.Struttura del Corso:Il corso sarà suddiviso in 11 incontri settimanali di 2 ore ciascuno, a partire da ottobre. Le sessioni, condotte dalle esperte Dott.ssa Floriana Dipasquale e Dott.ssa Rosanna Dipasquale,psicologa e psicoterapeuta riguarderanno sia l'alfabetizzazione digitale che la stimolazione della memoria. Tra i moduli previsti: introduzione al mondo digitale, sicurezza informatica, gestione dello SPID, social media, allenamento della memoria a breve termine e stimolazione della memoria episodica e autobiografica.Calendario Moduli:* Dal 7 Ottobre al 5 Novembre: Alfabetizzazione digitale, con focus su sicurezza e utilizzo dei servizi online.* Dal 14 Novembre al 19 Dicembre: Allenamento della memoria, concentrato su memoria verbale, spaziale e orientamento.Il progetto è rivolto a persone di età superiore ai 65 anni, residenti a Trani e dintorni. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa con la tecnologia.Risultati attesi:Si prevede che i partecipanti acquisiscano maggiore autonomia e fiducia nell'uso delle tecnologie digitali, migliorino le proprie capacità cognitive e riducano il rischio di isolamento sociale, favorendo una maggiore partecipazione attiva nella vita comunitaria.Informazioni utili:Gli incontri si terranno presso la sede di Anteas Trani in Via Umberto n.75. È prevista la possibilità di partecipare in modalità online su richiesta.Per maggiori informazioni e iscrizioni:Tel. 0883 890100Email Anteastrani@gmail.com – anteastrani@pec.it Siamo entusiasti di promuovere questa iniziativa che mira a ridurre il divario digitale e migliorare il benessere della terza età, invitando tutta la comunità a partecipare.Associazione Anteas Trani