Investimenti e situazione attuale: gli andamenti degli asset

Una situazione ancora incerta

Gli effetti sul mercato immobiliare

Gli effetti sui titoli di Stato

A livello globale stiamo vivendo un periodo molto complesso, soprattutto per l'esplosione dellache sta interessando ogni parte del globo. Tutto questo non può non avere delle conseguenze sul campo economico. In particolare ci sono degli effetti che si fanno sentire anche sugli, con molte oscillazioni nel mercato, dettate proprio dall'emergenza coronavirus. Anche le Borse nei Paesi occidentali hanno reagito a questo momento storico che stiamo vivendo e nel mercato dei Paesi occidentali si sono resi evidenti alcuni cali soprattutto a partire dal momento in cui è emerso che l'epidemia non sarebbe rimasta soltanto un fenomeno che avrebbe interessato soltanto la Cina. Ma in questo momento storico con queste condizioni è meglioIn questo post su come fare trading online puoi trovare delle indicazioni che riguardano gli investimenti attuali in questa situazione particolare che sta attraversando il mercato. Ancora stiamo vivendo una situazione piuttosto incerta, perché non si sono delineate con precisione le conseguenze che la pandemia può avere in campo economico, in particolare sugli investimenti.È chiaro che molti in questo momento stanno temendo iche si potrebbero registrare, quindi anche gli azionisti agiscono con una certa prudenza.Tutti partono da un'analisi attenta dei titoli, per individuare quelli che si possono considerare più stabili. Inoltre c'è un continuo monitoraggio dei dati, per cercare di capire quali sono gliin questo momento.È vero pure che molte compravendite di azioni attualmente avvengono, quindi i processi vengono decisi dagli algoritmi. Sono stati sviluppati dei software eccellenti, in grado di riuscire ad analizzare ciò che sta accadendo nel mercato, per poi adeguarsi di conseguenza.Si potrebbe verificare quindi quello che gli esperti chiamano in gergo tecnico, con gli investitori che si muovono tutti nella stessa direzione.Ma vediamo quali sono i settori in cui si potrebbero manifestare molti effetti dettati dalla situazione storica che stiamo vivendo anche in campo economico.In questa situazione particolare che stiamo vivendo ilci riserva sicuramente molte sorprese. Molti pensavano che non fosse più capace di mettere a disposizione un certo valore.Eppure stiamo assistendo ad un mercato piuttosto dinamico, anche se in media per vendere un immobile si impiega più tempo rispetto a prima. I tempi per vendere una casa sono più lunghi, a meno che non si voglia svendere.È comunque una situazione un po' diversa rispetto alla fase ordinaria, quando gli investitori dimostrano di più di preferireinvece degli immobili, per avere a disposizione più liquidità.Per quanto riguarda i, possiamo dire che questi ultimi offrono una maggiore sicurezza, soprattutto se facciamo riferimento ai titoli di Stato di Paesi in particolare, come la Germania o gli Stati Uniti.È però da specificare che in questo momento questi prodotti sono molto richiesti, quindi il loro prezzo è piuttosto alto e i rendimenti possono essere molto bassi.Per esempio è accaduto che per la prima volta i rendimenti dei titoli di Stato degli Stati Uniti a livello decennale siano scesi sotto l'1%. I titoli di Stato dell'Italia rappresentano una via di mezzo abbastanza importante, se vogliamo considerare ilSono da chiarire anche i rapporti che intercorrono tra alcune valute da sempre considerate come degli asset di rifugio, per esempio il dollaro e l'oro.Per esempio il dollaro potrebbe risentire anche di alcuni deprezzamenti, almeno di carattere temporaneo, nei confronti dell'euro. L'oro invece continua a mantenere delle caratteristiche tipiche di quello che viene considerato un bene rifugio.