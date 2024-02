Iren vince l'asta per rilevare le utenze Amet: passaggio automatico per chi non sceglie altri gestori

Tuttavia ogni cliente potrà, in qualsiasi momento, decidere di passare ad altro fornitore

I clienti domestici di Amet che non sceglieranno di passare al mercato libero dell'energia elettrica entro luglio 2024 si ritroveranno clienti di Iren. Infatti, è stata questa la società che ha vinto l'asta nazionale "Asta Mercato Tutelato Luce" per rilevare le utenze della miglior tutela nella provincia di Barletta Andria Trani.Tuttavia ogni cliente potrà, in qualsiasi momento, decidere di passare ad altro fornitore.Michele De Marinis Presidente CTA