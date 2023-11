Irene Carbonara, l'ultima beffa: "I Vigili dicono che prendo soldi dal Comune per il soccorso ai gatti"

Irene è pronta a restituire il Sigillo della Città di Trani che ebbe per la sua azione di soccorso, cura e sterilizzazione dei gatti randagi: la sua casa è ormai da anni un rifugio per bestiole in condizioni disperate, e le sue richieste di collaborazione da parte della cosa pubblica rispetto a una attività che è riconosciuta come non solo carica di pietà per queste creature, ma anche come un servizio alla comunità, sono continuamente ignorate.L'ultima beffa Irene ha deciso di utilizzarla come goccia che fa traboccare il vaso , anche perché non è la prima volta che episodi di questo genere le vengono riferiti. Pare che proprio i Vigili, chiamati in occasione di una situazione di emergenza riguardo i gatti abbiano invitato a " rivolgersi alla signora del Collarino Rosso che prende i soldi dal Comune". Irene ci tiene a sottolineare che non solo in 31 anni di volontariato e in 16 anni di associazione non ha mai preso un centesimo dal Comune, ma che la gente è convinta anche per queste false informazioni che l'associazione sia foraggiata generosamente dalle casse comunali e quindi deve anche avere sulle sue spalle insulti e accuse infondate."Ma ammmesso che il Comune dia dei contributi e questo non sarebbe altro che un segno di civiltà, ", aggiunge Irene, cosa che dal Comune di Trani sembrano ignorare assolutamente , quando alla fine non servirebbe che un luogo da mettere a disposizione anche per facilitare i volontari a esplicare la loro azione. Avere in casa gabbie da pulire ogni giorno in 70 metri non è cosa facile: sicuramente in un ambiente all'aperto con la possibilità di avere delle gabbie più ampie , un impianto di pulizia efficace anche le forze attive - quelle poche - della associazione potrebbero lavorare meglio.La situazione è tale per cui per raccogliere il denaro necessario a cure spesso costose si fa ricorso a mercatini lotteria e alle proprie tasche, visto che ad esempio le iscrizioni di €20 all'anno vengono raramente rinnovate. Alle prestazioni seppur ridotte nei costi , in particolare della dottoressa Santovito, che non si sottrae a interventi di urgenza spesso disperati, si uniscono alti costi relativi a farmaci, analisi, interventi chirurgici spesso d'urgenza, esami di laboratorio , ma anche le sterilizzazione per evitare continue cucciolate che nell'arco di poche ore o poche settimane diventano stragi di micetti, in cui se va bene è solo uno a sopravvivere.Secondo un'altra volontaria dell'associazione, in una città dove si bruciano €40.000 per tre minuti di Frecce Tricolore, deliberare l' assegnazione di un luogo per soccorrere i gatti randagi o di un contributo annuale o per sostenere in maniera reale, non con un semplice pezzo di carta - un'associazione di volontariato, non dovrebbe costituire un aggravio di spese molto pesante.".Non la Luna, dunque. Irene restituirà il premio ricevuto, e oggi considera come un'offesa e una mancanza di rispetto alla sua persona e alla sua azione. E chissà che ciò non costituisca un momento di riflessione e di apertura di un dialogo costruttivo.