Oggi mercatino vintage sul lungomare per curare i gatti con Il Collarino rosso

Instancabile Irene Carbonara, soprannominata da molti l'angelo dei gatti di Trani. Da stamattina presto insieme alla presidente della Onlus Diana De Natale e i suoi collaboratori ha allestito sul lungomare all'altezza del Barbajanne un mercatino vintage che servirà a raccogliere fondi necessari a dare le indispensabili cure a tantissimi gatti soccorsi ogni giorno oltre -in questo momento - una adorabile squadra di micetti affetti da diverse patologie in stallo a casa sua, dove ogni stanza è veramente occupata da gabbiette e cestini come fosse una clinica veterinaria , quasi una succursale dell'ambulatorio della dottoressa Rossella Santovito, da sempre impegnata a sostenere l'associazione curando i gatti. il mercatino resterà aperto per tutta la giornata senza sosta per il pranzo, sperando di intercettare i bagnanti ma anche i clienti dei locali all'aperto nei paraggi."Abbiamo moltissimi oggetti - ci dichiara Irene - e oggi faremo veramente delle svendite perché abbiamo urgenza di raccogliere soldi e curare queste bestione indifese anche perché non abbiamo veramente nessun tipo di aiuto pubblico nonostante l'azione che con il collarino rosso Onlus quotidianamente svolgiamo. Molti potranno dire : "perché non curi i bambini? Perché in questa società , in questo mondo ognuno può fare qualcosa: io so curare i gatti e cerco di farlo nel modo miglior. Vorrei solo fare di più ma davvero l'età è quella che e le risorse sono sempre meno. Con questo mercatino in realtà non vogliamo solo raccogliere fondi ma sensibilizzare alla sterilizzazione e al senso di civiltà nel rispetto degli animali."Irene, che qualche anno fa è stata insignita del Sigillo della città di Trani, spesso dichiara di voler deporre le armi e sospendere questa attività che impegna in modo preponderante la sua vita: ma il cuore è troppo forte e nulla da fare, non riesce a fare a meno andare verso dei gatti della città feriti ammalati abbandonati denutriti.