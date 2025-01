IRUDEK Italia ottiene la certificazione "Great Place to Work 2025”, la sede è a Barletta

IRUDEK Italia ha ottenuto la certificazione "Great Place to Work 2025", un riconoscimento internazionale assegnato alle organizzazioni che si distinguono per la qualità dell'ambiente lavorativo. Con sede a Barletta, nella sesta provincia pugliese, nel cuore del sud Italia, IRUDEK Italia è specializzata nella produzione di attrezzature di protezione individuale per assicurare la sicurezza dei lavori in quota. L'attestazione ottenuta rappresenta dunque non solo un traguardo significativo per l'azienda, ma anche un esempio virtuoso di come investire nel benessere dei collaboratori possa tradursi in valore aggiunto per l'intera comunità.La certificazione "Great Place to Work" è assegnata a seguito di un processo rigoroso che include il feedback anonimo dei dipendenti e una valutazione dettagliata delle politiche aziendali. Questo importante riconoscimento, condiviso da grandi aziende e multinazionali, testimonia l'impegno quotidiano di IRUDEK Italia nel creare un luogo di lavoro fondato su valori come fiducia, rispetto e ascolto. Il clima aziendale positivo, l'attenzione alla crescita professionale e l'equilibrio tra vita privata e lavorativa sono elementi che distinguono la realtà di Barletta e contribuiscono al successo dell'azienda."Sono fermamente convinto –- che sia necessario cambiare la narrativa attuale, che spesso dà ampiamente spazio alle notizie negative legate al mondo del lavoro. Le storie di aziende virtuose, che mettono al centro le persone e promuovono il benessere, meritano maggiore visibilità. Raccontare esperienze positive, come la nostra, può avere un effetto moltiplicatore: può ispirare altre aziende a intraprendere percorsi simili e creare un circolo virtuoso. Cambiare rotta significa anche educare l'opinione pubblica a riconoscere e valorizzare le buone pratiche aziendali"."Credo –– che sia fondamentale dare voce a chi lavora ogni giorno per costruire un ambiente di lavoro sano, inclusivo e motivante, perché il successo di un'azienda non si misura solo in termini economici, ma anche in termini di benessere e soddisfazione delle persone che ne fanno parte".IRUDEK Italia dedica particolare attenzione alla formazione continua, fornendo strumenti per la crescita professionale e opportunità di sviluppo per i propri collaboratori. L'azienda promuove politiche di flessibilità lavorativa, attività di team building e iniziative per il benessere psicofisico, rafforzando il senso di appartenenza e mantenendo un clima lavorativo sereno e stimolante.Il mantenimento dello status di "Great Place to Work" richiede un impegno costante. IRUDEK Italia si propone di ascoltare i feedback dei dipendenti, identificare nuove aree di miglioramento e consolidare le iniziative già in essere. Tra gli obiettivi futuri vi sono il rafforzamento delle politiche di inclusione e diversità, lo sviluppo di programmi di welfare aziendale e la promozione del dialogo aperto e trasparente. L'azienda intende garantire che ogni collaboratore si senta valorizzato e parte integrante del progetto aziendale.Questo importante risultato conferma la visione di IRUDEK Italia, che da Barletta guarda al futuro con l'obiettivo di essere un punto di riferimento per le realtà locali e internazionali. L'azienda dimostra che un modello di gestione basato sul benessere delle persone non è solo eticamente giusto, ma anche una scelta strategica vincente. La certificazione "Great Place to Work" è quindi un punto di partenza per continuare a crescere, innovare e ispirare altre aziende a investire in una cultura aziendale positiva e inclusiva.