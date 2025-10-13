Gisotti Iannetti
Gisotti Iannetti
Vita di città

Isabella Iannetti e Dario Gisotti: 50 Anni d’Amore celebrati tra musica, emozioni e affetto a Trani

Lei icona della musica anni '60; lui il rinomato e stimatissimo medico chirurgo della Città

Trani - lunedì 13 ottobre 2025 7.53
Una giornata indimenticabile quella vissuta a Trani per festeggiare un traguardo raro e prezioso: i 50 anni di matrimonio della leggendaria cantante tranese Isabella Iannetti, icona della musica anni '60, e del suo amato marito, il rinomato e stimatissimo dott. Dario Gisotti.

La cerimonia religiosa si è svolta nella suggestiva Chiesa della Madonna del Carmine, dove, circondati dall'affetto di familiari e amici, la coppia ha rinnovato il proprio "sì" tra commozione e sorrisi. Dopo la funzione, il corteo si è spostato presso il ristorante Il Melograno di Trani, per un elegante pranzo conviviale ricco di emozioni.

Ad animare e scandire i momenti più belli della festa ci ha pensato il travolgente DJ Vittorio Cassinesi , amico del dottor Dario Gisotti, fan appassionato di Isabella Iannetti e voce storica della radio, che con la sua energia ha trasformato la ricorrenza in un vero evento da ricordare.

Momento toccante quello in cui Serena e Armando Gisotti, figli degli sposi, hanno dedicato una canzone ai loro genitori, testimoniando l'amore e l'unità familiare che li contraddistingue. Tra gli invitati anche il cantante Carlo Ronco, voce del progetto The Crooninverse, che ha incantato i presenti con la sua interpretazione del brano "Io che non vivo senza te".

Tante le testimonianze d'affetto da parte di parenti, amici, conoscenti e fan che hanno voluto omaggiare due figure così significative nel panorama culturale e umano della città.

Dario e Isabella, visibilmente emozionati, hanno condiviso il loro segreto: "Il rispetto reciproco e la forza della famiglia sono la nostra ricetta per un amore che dura nel tempo."

Una festa nella festa, dove la musica, l'amore eterno e la bellezza dei sentimenti hanno reso omaggio a due straordinari protagonisti della vita tranese.
Trani trionfa ai Campionati Italiani: i giovani lottatori della Judo Lotta Trani sul tetto d'Italia
13 ottobre 2025 Trani trionfa ai Campionati Italiani: i giovani lottatori della Judo Lotta Trani sul tetto d'Italia
PTA di Trani, Articolo 97: "Molto rumore per nulla "
13 ottobre 2025 PTA di Trani, Articolo 97: "Molto rumore per nulla"
L’I. C. Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio al Teatro Petruzzelli per il “Don Carlo” di Verdi
13 ottobre 2025 L’I. C. Rocca Bovio Palumbo D’Annunzio al Teatro Petruzzelli per il “Don Carlo” di Verdi
Trani corre per l’Italia: emozioni, divise e comunità alla XV Tranincorsa Half Marathon
12 ottobre 2025 Trani corre per l’Italia: emozioni, divise e comunità alla XV Tranincorsa Half Marathon
La Soccer Trani fa sei su sei: battuto anche il Borgorosso Molfetta. Al ‘Lapi’ termina 2-1
12 ottobre 2025 La Soccer Trani fa sei su sei: battuto anche il Borgorosso Molfetta. Al ‘Lapi’ termina 2-1
Il “Puglia Gospel 2025” riempie Piazza Quercia a Trani
12 ottobre 2025 Il “Puglia Gospel 2025” riempie Piazza Quercia a Trani
Michele Lattanzio: "L'energia dei giovani cineasti mi ha restituito fiducia nel futuro "
12 ottobre 2025 Michele Lattanzio:"L'energia dei giovani cineasti mi ha restituito fiducia nel futuro"
Juve Trani Femminile, vittoria combattuta e meritata al PalaLosito
12 ottobre 2025 Juve Trani Femminile, vittoria combattuta e meritata al PalaLosito
Lavinia Group Volley Trani: vittoria convincente all’esordio stagionale
12 ottobre 2025 Lavinia Group Volley Trani: vittoria convincente all’esordio stagionale
6
Eroe in vacanza a Trani, ma il senso del dovere non riposa, il Carabiniere Rosito premiato a Subiaco
12 ottobre 2025 Eroe in vacanza a Trani, ma il senso del dovere non riposa, il Carabiniere Rosito premiato a Subiaco
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.