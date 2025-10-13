Isabella Iannetti e Dario Gisotti: 50 Anni d’Amore celebrati tra musica, emozioni e affetto a Trani

Una giornata indimenticabile quella vissuta a Trani per festeggiare un traguardo raro e prezioso: i 50 anni di matrimonio della leggendaria cantante tranese Isabella Iannetti, icona della musica anni '60, e del suo amato marito, il rinomato e stimatissimo dott. Dario Gisotti.La cerimonia religiosa si è svolta nella suggestiva Chiesa della Madonna del Carmine, dove, circondati dall'affetto di familiari e amici, la coppia ha rinnovato il proprio "sì" tra commozione e sorrisi. Dopo la funzione, il corteo si è spostato presso il ristorante Il Melograno di Trani, per un elegante pranzo conviviale ricco di emozioni.Ad animare e scandire i momenti più belli della festa ci ha pensato il travolgente DJ Vittorio Cassinesi , amico del dottor Dario Gisotti, fan appassionato di Isabella Iannetti e voce storica della radio, che con la sua energia ha trasformato la ricorrenza in un vero evento da ricordare.Momento toccante quello in cui Serena e Armando Gisotti, figli degli sposi, hanno dedicato una canzone ai loro genitori, testimoniando l'amore e l'unità familiare che li contraddistingue. Tra gli invitati anche il cantante Carlo Ronco, voce del progetto The Crooninverse, che ha incantato i presenti con la sua interpretazione del brano "Io che non vivo senza te".Tante le testimonianze d'affetto da parte di parenti, amici, conoscenti e fan che hanno voluto omaggiare due figure così significative nel panorama culturale e umano della città.Dario e Isabella, visibilmente emozionati, hanno condiviso il loro segreto: "Il rispetto reciproco e la forza della famiglia sono la nostra ricetta per un amore che dura nel tempo."Una festa nella festa, dove la musica, l'amore eterno e la bellezza dei sentimenti hanno reso omaggio a due straordinari protagonisti della vita tranese.