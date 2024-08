Jazz a Corte, domenica gran chiusura con Gaia Gentile

La VI edizione della rassegna musicale "Jazz a Corte", già celebrata per la sua raffinata programmazione e l'atmosfera incantevole del Palazzo delle Arti Beltrani, si prepara a calare il sipario con un evento straordinario. Domenica 25 agosto, la talentuosa artista barese Gaia Gentile salirà sul palco della Corte "Davide Santorsola" per presentare il suo emozionante progetto "Gaia Gentile…ma non troppo!", promettendo un viaggio sonoro indimenticabile che mescola il jazz più nobile e il migliore pop, eseguito magistralmente con una formazione di eccellenti professionisti. L'artista dalla voce strepitosa, recentemente alla ribalta nazionale sulla rete ammiraglia della RAI per la sua partecipazione di successo al reality "The Voice Generations", presentato da Antonella Clerici, in cui, assieme al compagno e al papà, arriva alla finalissima con il team di Loredana Bertè, conquistando l'attenzione del pubblico italiano e degli addetti ai lavori. Sempre su RAI 1 è spesso ospite del programma "La volta buona", condotto da Caterina Balivo.Dalla personalità travolgente, il suo impatto sui social media è straordinario, con milioni di visualizzazioni e centinaia di migliaia di ascolti per i suoi brani. Nel maggio del 2023 lancia il singolo "Non sei stato un caso". Nel 2024 escono i singoli "Senza Te", che attira l'attenzione di programmi tv in cui viene invitata ad esibirsi, e il recentissimo "Sto benone" (disponibile online dal luglio 2024 sulle maggiori piattaforme), accompagnato da un videoclip ufficiale, diretto dal regista Andrea Costantino, opera visiva che cattura e affascina, rispecchiando profondamente il messaggio del brano: un continuo dualismo tra ansia ed equilibrio, bene e male, bianco e nero, speranza e pessimismo, sanità e malattia. Il singolo, caratterizzato da spiccate sonorità indie e arricchito da beat elettronici, offre un testo riflessivo e provocatorio, destinato a infiammare il pubblico, consolidando ulteriormente il talento e l'energia di Gaia.Con una carriera che l'ha portata a calcare palcoscenici in 27 Paesi, e un album di grande successo di critica e di pubblico come "Tanto tutto passa", Gaia Gentile ha conquistato il cuore delle platee internazionali. La sua musica esplora un affascinante confine tra pop e jazz classico, rendendo omaggio a grandi artisti come Daniele Silvestri, Pino Daniele e Noa.Il concerto del 25 agosto rappresenta un'opportunità unica per vivere dal vivo la sua personalità "stravagante e gentile, ma non troppo". Affiancata da un ensemble di eccezionali musicisti: Nicolò Pantaleo al sax baritono e tastiere, Paolo Debenedetto al sax contralto, Antonello Boezio alla chitarra, Vittorio Bruno al basso e Antonio Maggi alla batteria, Gaia offrirà una performance che promette di incantare e coinvolgere il pubblico, grazie a una fusione di modernità e tradizione, tra le sue produzioni più recenti e un omaggio ai cantautori che hanno segnato la sua carriera. "Gaia Gentile…ma non troppo!" si trasformerà in un viaggio musicale che toccherà le emozioni, da Parigi al Brasile, mantenendo sempre un forte legame con le radici italiane. Gli spettatori potranno godere di un medley delle canzoni più iconiche degli artisti con cui ha collaborato o che l'hanno ispirata, accompagnato da momenti di introspezione e divertimento.Chiude in bellezza, dunque, la fortunata VI edizione della rassegna Jazz a Corte che ha esaltato il pubblico eterogeneo – proveniente da tutta la Puglia e composto anche dai turisti che affollano la Perla dell'Adriatico nel periodo estivo - di Palazzo delle Arti Beltrani dal 23 giugno scorso con un'altra straordinaria interprete pugliese, Roberta Gentile, confermandosi un festival di riferimento per gli appassionati di musica e cultura. Il festival ha creato un dialogo unico tra la bellezza storica della Corte "Davide Santorsola" nel cuore del centro storico della città e le molteplici sfumature del jazz, conclamando il successo del format conosciuto ed apprezzato da anni, grazie al quale i musicisti, anche internazionali come Ray Gelato, hanno trovato anche quest'anno uno spazio privilegiato per esibirsi.Un sesto appuntamento che lascerà il segno e assolutamente contestuale al file rouge che ha caratterizzato l'intera programmazione: l'omaggio al cantautorato.L'appuntamento per il concerto "Gaia Gentile…ma non troppo!" è per domenica 25 agosto a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani (porta ore 20:30 - inizio ore 21:00). Il biglietto per il concerto è disponibile on line al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/gaia-gentile-ma-non-troppo/231674Poltronissima (posto riservato da scegliere su pianta) 25,00 euro; Posto unico (non numerato): 20,00 euro; Ridotto per over 65 e minori 15,00 euro. I biglietti possono essere acquistati con Carta docente, Carta della Cultura Giovani e del Merito al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto tutti i giorni, dalle 16,00 alle 20,00, in via Beltrani 51 a Trani (BT).Per acquistare i biglietti di tutta la programmazione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/venue/terrazza-davide-santorsola/517230061.La brochure con tutti gli appuntamenti è scaricabile al seguente link: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/stagione-artistica-2024.html.La programmazione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani, contenitore culturale polifunzionale della città di Trani, gode della media partner di Radio Selene ed è stata realizzata dall'Associazione delle Arti con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi, l'intervento della Regione Puglia, il PACT Polo Arti Cultura Turismo della Regione, Piano straordinario 2022 "Custodiamo la Cultura in Puglia" - Fondo speciale Cultura e Patrimonio culturale L.R. 40/2016, art.15, comma 3 e il Teatro Pubblico Pugliese.Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00, porta alle 20.30. 