Juventus F.C. e lo sport entra in Borsa

Analisi del titolo JUVE: perché è un investimento interessante

Come investire nel titolo JUVE

Parlare dinon comporta un discorso limitato esclusivamente all'ambito calcistico, nonostante esso è ciò che rende la Juventus famosa in tutto il mondo. La cosa che qui ci interessa analizzareOltre a essere la prima squadra di calcio per titoli vinti in Italia e tra le più titolate al mondo, la Juventus FC è(Ticker JUVE; ISIN IT0000336518), caratterizzata da performance eccellenti, con il, la Exor N.V. (uno dei maggiori azionisti, oltre che della Juventus FC, anche della Fiat Chrysler Automobilies),e il 24,9%, invece, immessi sul mercato.L'andamento positivo del titolo, oltre a una gestione sapiente dell'intero aspetto finanziario, rendono la Juventus FC il club più ricco d'Italia, motivo per cui il numero dei suoi tifosi è pari solo all'antipatia che nutrono nei suoi confronti il resto delle tifoserie italiane.Investire in azioni Juventus, a prescindere dalla personale fede calcistica, è qualcosa che qualsiasi appassionato di sport dovrebbe fare. In Italia sono appena: oltre alla, infatti, solo laè presente (Ticker ASR; ISIN IT0001008876), le cui prestazioni, per quanto non deludenti nei mesi primaverili del 2019, comunque non raggiungono quelle dei bianconeri di Torino.A rendere il trading online sulle azioni di squadre calcistiche così affascinante è la facilità con cui un appassionato di calcio può prevedere in generale l'andamento del: calcio mercato, partite di champions league e partite di campionato significative, infatti, sono i fattori che nel breve termine decidono delle oscillazioni del titolo.L'elevate volatilità giornaliera che solitamente caratterizza i titoli delle società sportive è proprio dovuta all'estrema influenza che le partite hanno sulle quotazioni. Certo, vi sono anche da considerare fattori prettamente finanziari, ma, e questo vale maggiormente per la Juventus FC, la loro influenza è relativamente ridotta.Non solo, infatti, il 75,1% del pacchetto azionario della società è in mano a due soli azionisti, ma, soprattutto, il suo maggior azionista,(European Club Association), l'organismo che rappresenta i club calcistici a livello europeo. Ciò si traduce in una stabilità del titolo assai maggiore di quanto non faccia intuire il valore della volatilità giornaliera!La risposta su come investire sulla Juventus ci viene dalla sua stessa lista di: tra di essi, infatti, figura, una delle migliori piattaforme di broker attualmente esistenti. Le due società hanno firmato nel 2014 un contratto di partnership tutt'ora in vigore. Si trattò di un'occasione eccezionale per il broker di legarsi ad un brand molto noto sul mercato, un modo perfetto per legittimare la propria attendibilità presso il grande pubblico.Grazie a 24Option, un modo perfetto per poter ricavare profitti grazie esclusivamente alla propria passione per il calcio, senza cedere, del resto, alle facili e ingannevoli tentazioni del gioco d'azzardo. Rispetto a quest'ultimo, infatti, il trading manca completamente della componente casuale: investire è una scienza!Contrariamente al gioco d'azzardo, fare trading sulle azioni dei club calcistici comporta portare le chiacchiere sul calcio su tutt'altro livello:e le sue connessioni con il resto delle attività finanziarie europee anche per riuscire a dare un senso a cose altrimenti insensate (un esempio tra molte, il fair play finanziario che, finché non ne si comprende bene il funzionamento, sembra solo uno strumento in mano ad un sadico arbitrio).