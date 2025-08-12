Associazione Avvocati Lavoristi
L'allarme dell'Associazione Avvocati Lavoristi di Trani: Palazzo Nigretti a rischio

Serve una soluzione urgente per il futuro della giustizia a Trani

Trani - martedì 12 agosto 2025 Comunicato Stampa
Riceviamo e pubblichiamo la nota dell' avv. Valerio Belsito, Presidente dell'Associazione Avvocati Lavoristi In relazione alla situazione contrattuale relativa a Palazzo Nigretti, stabile che ospita la sezione lavoro ed il Giudice di Pace di Trani.

L'Associazione Avvocati Lavoristi evidenzia l'assoluta urgenza di attivarsi concretamente per conservare l'operatività dell'immobile per gli anzidetti uffici, ed ove ciò non fosse possibile, in estremo subordine, l'ancora più impellente urgenza di individuare soluzioni alternative. Associazione Avvocati Lavoristi aveva già portato il tema all'attenzione dei propri iscritti in occasione della assemblea generale tenutasi il 25 marzo 2025, presso le aule dello stesso Palazzo Nigretti. In quell'occasione, fu determinato di monitorare con attenzione gli eventi, ed anche in occasioni successive, il Direttivo tutto si era attivato, al fine di verificare lo stato dell'arte; ma ad oggi nessuna soluzione è stata trovata. Associazione Avvocati Lavoristi chiede dunque un incontro con le istituzioni interessate e di competenza, al fine di individuare la soluzione migliore nell'interesse dei Colleghi e di tutti i fruitori del sistema giustizia.

