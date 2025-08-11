Palazzo Nigretti
Palazzo Nigretti e il futuro della Sezione Lavoro e del Giudice di Pace

Chiariello: «Lo spostamento o il ridimensionamento di tale presidio rischierebbe di compromettere gravemente la tempestività delle decisioni»

Trani - lunedì 11 agosto 2025
La Camera dei Giuslavoristi esprime forte preoccupazione per le ultime notizie emerse in merito alla dismissione di Palazzo Nigretti, sede storica della Sezione Lavoro e del Giudice di Pace di Trani. «Si tratta di un problema noto da tempo, più volte denunciato e segnalato, ma, a giorni dalla scadenza del termine fissato dal Ministero, non è stata ancora individuata una soluzione concreta», si legge nella nota a firma del Presidente della Camera dei Giuslavoristi MicheleAlfredo Chiariello.

La Sezione Lavoro non è soltanto un presidio di giustizia: è un punto di riferimento essenziale per la tutela dei diritti dei lavoratori, delle imprese e delle parti sociali, luogo in cui si decide di storie di vita, di reddito e di dignità. La sua collocazione e continuità operativa sono elementi fondamentali per garantire accessibilità, efficienza e prossimità della giustizia del lavoro, settore che ha un impatto diretto sulla coesione sociale del nostro territorio.

Lo spostamento o il ridimensionamento di tale presidio, senza una soluzione adeguata e immediatamente operativa, rischierebbe di compromettere gravemente la tempestività delle decisioni, l'effettività della tutela giurisdizionale e la stessa percezione di una giustizia vicina ai cittadini.

La Camera dei Giuslavoristi, pertanto, ribadisce la propria totale disponibilità ad aderire, coincidere e intraprendere ogni iniziativa utile, in sinergia con tutte le forze istituzionali e professionali coinvolte: l'Ordine degli Avvocati di Trani, le altre associazioni forensi, la Magistratura, le parti sociali, le organizzazioni sindacali e i dipendenti stessi.

Crediamo che questa battaglia non riguardi solo un edificio o una collocazione logistica, ma il riconoscimento della centralità della giustizia del lavoro come strumento di equilibrio sociale e di tutela della legalità.

Chiediamo, quindi, un impegno concreto e immediato da parte delle istituzioni competenti, affinché venga individuata una soluzione strutturale, dignitosa e funzionale, in grado di preservare l'operatività della Sezione Lavoro e del Giudice di Pace, nel rispetto della storia e delle esigenze del nostro territorio.

La giustizia del lavoro è giustizia sociale. Difenderla significa difendere la comunità» conclude Chiariello.
