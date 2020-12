L'Amministrazione instaura un dialogo diretto con il terzo settore tranese

Riceviamo e pubblichiamo la lettera dell'assessore Eugenio Martello indirizzata ai referenti del terzo settore.«Come ben sapete il Sindaco della Città di Trani, Amedeo Bottaro, mi ha conferito l'onore di ricoprire il ruolo di Assessore ai "Servizi sociali, politiche giovanili e diritti dell'infanzia, istituti e iniziative di partecipazione attiva dei Cittadini".Per me che provengo dal Mondo del Volontariato, ritengo utile e necessario instaurare tramite voi un canale diretto con le vostre Organizzazioni per svolgere al meglio il mio incarico. Per tale motivo vi chiedo di incontrarci singolarmente per un momento di ascolto reciproco, che spero sia propedeutico per una successiva fase di condivisione collettiva. Naturalmente, possiamo concordare gli incontri da remoto oppure in presenza (presso le Vs. Sedi o in Comune), secondo le vostre esigenze. Al fine di predisporre una precisa Agenda di incontri, vi prego di inviarmi una mail all'indirizzo personale eug.martello@gmail.com, indicandomi: modalità di incontro, giorno/i e fasce orario prescelte. Sarà mia cura dare conferma in tempi brevi. Resto in attesa e Vi ringrazio anticipatamente».