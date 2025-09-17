L'arcivescovo ai Dialoghi di Trani con Francesco Giorgino e Giancarlo Fiume

Domenica 21 settembre, a Trani, presso la Biblioteca comunale G. Bovio (Sala Ronchi), alle ore 11.30, all'interno de "I Dialoghi di Trani", l'Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo offrirà il proprio contributo di riflessione sul tema "Giubileo". Assieme a lui vi saranno i giornalisti Francesco Giorgino e Giancarlo Fiume.Che significato ha il Giubileo per credenti e non? Qual è la relazione esistente tra gli Anni Santi e i contesti sociali, politici, economici, culturali dal Medioevo al Terzo Millennio? Quali media hanno raccontato nei decenni questi grandi eventi di fede e di popolo? Quale rapporto ha sviluppato la Chiesa con la Comunicazione?