Biblioteca Comunale di Trani
Biblioteca Comunale di Trani
Eventi e cultura

L'arcivescovo ai Dialoghi di Trani con Francesco Giorgino e Giancarlo Fiume

Appuntamento domenica nella biblioteca comunale

Trani - mercoledì 17 settembre 2025 9.56
Domenica 21 settembre, a Trani, presso la Biblioteca comunale G. Bovio (Sala Ronchi), alle ore 11.30, all'interno de "I Dialoghi di Trani", l'Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo offrirà il proprio contributo di riflessione sul tema "Giubileo". Assieme a lui vi saranno i giornalisti Francesco Giorgino e Giancarlo Fiume.

Che significato ha il Giubileo per credenti e non? Qual è la relazione esistente tra gli Anni Santi e i contesti sociali, politici, economici, culturali dal Medioevo al Terzo Millennio? Quali media hanno raccontato nei decenni questi grandi eventi di fede e di popolo? Quale rapporto ha sviluppato la Chiesa con la Comunicazione?
  • Dialoghi di Trani
Altri contenuti a tema
I Dialoghi di Trani 2025 : gli appuntamenti del 13 settembre I Dialoghi di Trani 2025 : gli appuntamenti del 13 settembre Laboratorio di Ascolto Laterale e Rassegna musicale
Arte e consapevolezza, il centro antiviolenza Save ai Dialoghi di Trani Arte e consapevolezza, il centro antiviolenza Save ai Dialoghi di Trani A Palazzo Beltrani in scena La voix humaine di Francis Poulenc
5 Da Ingegnere a Europarlamentare: Antonio Decaro si racconterà a Trani Da Ingegnere a Europarlamentare: Antonio Decaro si racconterà a Trani La politica, quasi per caso nel libro "Vicino, fare politica insieme alle persone" che sarà presentato a cura de "La Maria del Porto"
A Trani l'amore vince: la storia di Aurora, di una famiglia e della speranza che non delude mai A Trani l'amore vince: la storia di Aurora, di una famiglia e della speranza che non delude mai Presentato in Biblioteca Comunale "G.Bovio" il libro di Antonio De Paolis, un inno alla resilienza che insegna a "Ballare Sotto la Pioggia"
I Dialoghi di Trani presentano "L'Aurora", il nuovo romanzo di Antonio De Paolis I Dialoghi di Trani presentano "L'Aurora", il nuovo romanzo di Antonio De Paolis A dialogare con l'autore Tonino Lacalamita di TraniViva
I Dialoghi di Trani 2025: "Umanità" al Centro del Dibattito Globale I Dialoghi di Trani 2025: "Umanità" al Centro del Dibattito Globale Il festival "I Dialoghi di Trani" presenta la sua XXIV edizione, in programma dal 12 settembre al 2 ottobre 2025, con il tema centrale "Umanità".
Trani accoglierà Nichi Vendola: "Sacro queer", un viaggio tra poesia e rigenerazione umana in vista dei "Dialoghi" Trani accoglierà Nichi Vendola: "Sacro queer", un viaggio tra poesia e rigenerazione umana in vista dei "Dialoghi" L'ex Governatore presenterà il suo nuovo libro alla Biblioteca "G. Bovio", anticipando i temi di "Umanità" che animeranno i "Dialoghi di Trani" a settembre
«I Dialoghi di Trani» volano a Vicenza per presentare la XXIV edizione: Umanità «I Dialoghi di Trani» volano a Vicenza per presentare la XXIV edizione: Umanità La direttrice artistica Rosanna Gaeta nella sede della società Sanmarco Informatica, dal 2024 partner del Festival
Volontari di Legambiente Trani in azione per ripulire la spiaggia dello Scoglio di Frisio
17 settembre 2025 Volontari di Legambiente Trani in azione per ripulire la spiaggia dello Scoglio di Frisio
Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre
17 settembre 2025 Elezioni regionali, si vota il 23 e 24 novembre
Alla Baldassarre parte l'anno scolastico con una donazione senza precedenti
17 settembre 2025 Alla Baldassarre parte l'anno scolastico con una donazione senza precedenti
Crisi idrica anche nella BAT: "Oliveti e rischio con lo stop irriguo”
17 settembre 2025 Crisi idrica anche nella BAT: "Oliveti e rischio con lo stop irriguo”
Vigili del fuoco della Bat: “Il nostro contributo al cambiamento climatico ed alla salvaguardia degli ecosistemi”
17 settembre 2025 Vigili del fuoco della Bat: “Il nostro contributo al cambiamento climatico ed alla salvaguardia degli ecosistemi”
Oggi a Barletta l'incontro “La Stadera, un’avventura che continua”
17 settembre 2025 Oggi a Barletta l'incontro “La Stadera, un’avventura che continua”
Gran Shopping Molfetta diventa più inclusivo: arriva il video-intepretariato in LIS per clienti sordi
17 settembre 2025 Gran Shopping Molfetta diventa più inclusivo: arriva il video-intepretariato in LIS per clienti sordi
Maiora ottiene la certificazione per la parità di genere
16 settembre 2025 Maiora ottiene la certificazione per la parità di genere
Maldarizzi Automotive e Dongfeng Italia: alla Fiera del Levante il debutto nazionale della nuova gamma di veicoli commerciali
16 settembre 2025 Maldarizzi Automotive e Dongfeng Italia: alla Fiera del Levante il debutto nazionale della nuova gamma di veicoli commerciali
Trani investe nella mobilità green: arrivano tre nuovi scuolabus elettrici
16 settembre 2025 Trani investe nella mobilità green: arrivano tre nuovi scuolabus elettrici
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.