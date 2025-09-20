dialoghi di Trani 2025: viaggio con gli aforismi. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
dialoghi di Trani 2025: viaggio con gli aforismi. Foto Adriana Fabrizio
Eventi e cultura

L’arte dell’aforisma: la Biblioteca “Giovanni Bovio” di Trani ospita il dibattito

Continua la kermesse culturale de “I dialoghi di Trani” con un dibattito sugli aforismi tenutosi nella sala “Ronchi” della biblioteca “Giovanni Bovio”

Trani - sabato 20 settembre 2025 12.42
L'aforisma è un genere che spesso non è conosciuto dal grande pubblico, quasi dimenticato, confuso spesso con la poesia. Nella giornata odierna, proprio per cercare di approfondire il genere letterario, nell'ambito della manifestazione "I dialoghi di Trani" si è parlato di aforismi, grazie alla collaborazione dell'associazione del CSV "San Nicola – ETS", al Club UNESCO sezione di Trani e ad AIPLA – Associazione Italiana per l'Aforisma.

Il viaggio dai tempi più risalenti fino ai giorni nostri nella complessa storia dell'aforisma ha visto protagonisti l'avvocato Giuseppe Grieco, Amedeo Ansaldi e Santa Caltabiano, vincitori del premio internazionale per l'aforisma "Torino in sintesi". I tre ospiti hanno ripercorso la storia dell'aforisma, dandone anche una definizione: secondo Ansaldi, infatti, l'aforisma indaga le profondità dell'animo umano; talvolta strumento di satira, altre volte di riflessione e denuncia sociale, l'aforisma è democratico: tutti possono essere colpiti dalla penna pungente e spietata, cinica ma concreta e verace dell'aforista.

Afferma Grieco che l'aforista è un interprete del suo tempo; può essere tanto un viaggiatore quanto una persona che vive ai margini, della società e, per questo motivo, avere un occhio ancora più critico. Vi sono diversi tipi di aforismi: quello classico, quello poetico, che imita la poesia per la sua struttura – e con cui non deve confondersi – e poi il calembour, un particolare aforisma che gioca sulle ambiguità della lingua e utilizza termini polisemici, di cui ha parlato Santa Caltabiano, che, attraverso la lettura di una serie di calembour, ne ha dimostrato l'importanza soprattutto nell'ambito pubblicitario e digitale.

Il fine ultimo dell'aforisma, tuttavia, è parlare di umanità, come specie e come valore. Con i suoi paradossi, con i giochi di parole l'aforisma è capace di gettare uno sguardo critico, cinico ma, al tempo stesso umano, sulla società e sul proprio vissuto.
  • Dialoghi di Trani
Altri contenuti a tema
I Dialoghi Off a Trani: la poesia che dà voce all'anima dei luoghi I Dialoghi Off a Trani: la poesia che dà voce all'anima dei luoghi Presentato il progetto "Poeticamente abitiamo" di Silvana Kuhtz ed Enrica Montrone, un dialogo per un'architettura più umana
“Dialoghi di Trani” e ADHD: dibattito con gli alunni della scuola “R.B.P.D.” “Dialoghi di Trani” e ADHD: dibattito con gli alunni della scuola “R.B.P.D.” Il tema affrontato nel racconto “Un cervello in cerca di un nome”, di Luisa Varesano, letto agli alunni
Agenda "Dialoghi di Trani", tutti gli appuntamenti del fine settimana Agenda "Dialoghi di Trani", tutti gli appuntamenti del fine settimana Un week end fra talk, loboratori e rassegne musicali
Agenda "Dialoghi di Trani", gli appuntamenti del 19 settembre Agenda "Dialoghi di Trani", gli appuntamenti del 19 settembre Gli appuntamenti "OFF" del Festival
"I dialoghi di Trani": l'umanità di Valdemaro Vecchi "I dialoghi di Trani": l'umanità di Valdemaro Vecchi Nell'ambito de "I Dialoghi di Trani" un momento dedicato all'editore al liceo "V. Vecchi"
L'arcivescovo ai Dialoghi di Trani con Francesco Giorgino e Giancarlo Fiume L'arcivescovo ai Dialoghi di Trani con Francesco Giorgino e Giancarlo Fiume Appuntamento domenica nella biblioteca comunale
I Dialoghi di Trani 2025 : gli appuntamenti del 13 settembre I Dialoghi di Trani 2025 : gli appuntamenti del 13 settembre Laboratorio di Ascolto Laterale e Rassegna musicale
Arte e consapevolezza, il centro antiviolenza Save ai Dialoghi di Trani Arte e consapevolezza, il centro antiviolenza Save ai Dialoghi di Trani A Palazzo Beltrani in scena La voix humaine di Francis Poulenc
Soccer Trani-Cosmano Foggia, Moscelli: «Mi aspettavo questo inizio? Si, ma poi bisogna dimostrare»
20 settembre 2025 Soccer Trani-Cosmano Foggia, Moscelli: «Mi aspettavo questo inizio? Si, ma poi bisogna dimostrare»
Nugnes conquista Bari: eleganza, design e identità nel cuore del Murattiano
20 settembre 2025 Nugnes conquista Bari: eleganza, design e identità nel cuore del Murattiano
Auto rubata data alle fiamme nella notte, distrutta in un'area rurale di Trani
20 settembre 2025 Auto rubata data alle fiamme nella notte, distrutta in un'area rurale di Trani
Riqualificazione e più servizi: la scommessa del nuovo Piano delle Coste a Trani
20 settembre 2025 Riqualificazione e più servizi: la scommessa del nuovo Piano delle Coste a Trani
1
Estate sicura nella Bat: oltre 21mila controlli e 77 arresti grazie all’impegno dei Carabinieri
20 settembre 2025 Estate sicura nella Bat: oltre 21mila controlli e 77 arresti grazie all’impegno dei Carabinieri
L’insulino-resistenza nei bambini: un campanello d’allarme per la salute futura
20 settembre 2025 L’insulino-resistenza nei bambini: un campanello d’allarme per la salute futura
"Laila ", una storia di guerra e rinascita: Lina Al Bitar si racconta a Trani
20 settembre 2025 "Laila", una storia di guerra e rinascita: Lina Al Bitar si racconta a Trani
I Dialoghi Off a Trani: la poesia che dà voce all'anima dei luoghi
20 settembre 2025 I Dialoghi Off a Trani: la poesia che dà voce all'anima dei luoghi
Settembre in Puglia: cosa fare nel weekend del 20-21
20 settembre 2025 Settembre in Puglia: cosa fare nel weekend del 20-21
Agenda "Dialoghi di Trani ", tutti gli appuntamenti del fine settimana
20 settembre 2025 Agenda "Dialoghi di Trani", tutti gli appuntamenti del fine settimana
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.