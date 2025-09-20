L’arte dell’aforisma: la Biblioteca “Giovanni Bovio” di Trani ospita il dibattito

L'aforisma è un genere che spesso non è conosciuto dal grande pubblico, quasi dimenticato, confuso spesso con la poesia. Nella giornata odierna, proprio per cercare di approfondire il genere letterario, nell'ambito della manifestazione "I dialoghi di Trani" si è parlato di aforismi, grazie alla collaborazione dell'associazione del CSV "San Nicola – ETS", al Club UNESCO sezione di Trani e ad AIPLA – Associazione Italiana per l'Aforisma.Il viaggio dai tempi più risalenti fino ai giorni nostri nella complessa storia dell'aforisma ha visto protagonisti l'avvocato Giuseppe Grieco, Amedeo Ansaldi e Santa Caltabiano, vincitori del premio internazionale per l'aforisma "Torino in sintesi". I tre ospiti hanno ripercorso la storia dell'aforisma, dandone anche una definizione: secondo Ansaldi, infatti, l'aforisma indaga le profondità dell'animo umano; talvolta strumento di satira, altre volte di riflessione e denuncia sociale, l'aforisma è democratico: tutti possono essere colpiti dalla penna pungente e spietata, cinica ma concreta e verace dell'aforista.Afferma Grieco che l'aforista è un interprete del suo tempo; può essere tanto un viaggiatore quanto una persona che vive ai margini, della società e, per questo motivo, avere un occhio ancora più critico. Vi sono diversi tipi di aforismi: quello classico, quello poetico, che imita la poesia per la sua struttura – e con cui non deve confondersi – e poi il calembour, un particolare aforisma che gioca sulle ambiguità della lingua e utilizza termini polisemici, di cui ha parlato Santa Caltabiano, che, attraverso la lettura di una serie di calembour, ne ha dimostrato l'importanza soprattutto nell'ambito pubblicitario e digitale.Il fine ultimo dell'aforisma, tuttavia, è parlare di umanità, come specie e come valore. Con i suoi paradossi, con i giochi di parole l'aforisma è capace di gettare uno sguardo critico, cinico ma, al tempo stesso umano, sulla società e sul proprio vissuto.