L'associazione "Battiti Danzanti" protagonista ai Campionati di Danza Sportiva 2019

Battiti Danzanti in trasferta a Rimini

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Battiti Danzanti", dei maestri Filippo Cassetta e Emanuela Stringaro, ha disputato i Campionati Italiani di Danza Sportiva FIDS 2019 presso la Fiera di Rimini dal 4 al 14 luglio. La competizione è stata il culmine di un lungo anno sportivo ricco di competizioni nazionali e internazionali, nell'ambito delle quali i giovanissimi talenti andriesi e tranesi hanno portato a casa sempre risultati importanti. Gli atleti hanno gareggiato nelle discipline di danze standard (valzer lento, tango, valzer viennese, slow fox, quick step), danze latino americane (samba, cha cha cha, rumba, paso doble, jive), combinata (danze standard+danze latino americane), ottenendo ottimi risultati da parte di tutti e soprattutto portando in alto il nome della città di Andria e della regione Puglia a livello italiano.Questi i risultati ottenuti dagli atleti dell'ASD Battiti Danzanti:1)Antonio Di Tacchio e Alessia Vitofrancesco: 3° posto danze standard, 5° posto combinata 10 balli;2) Nicola Di Tacchio e Miriam Caldarone: semifinalisti sia nelle danze standard che latine su un centinaio di coppie;3) Flavio Sgaramella e Noemi Acri: campioni italiani combinata 10 balli 16/18 classe A, semifinalisti danze Standard, quarti di finale danze latine.4) Manuel Petruzzelli e Angelica Pistillo: quarti di finale danze Latino Americane;5) Nicola Casafina ed Erica Balducci: 6° posto combinata 10 balli;6) Riccardo Diomede e Noemi Zinfollino: 7° posto combinata 10 balli alla loro prima gara;7) Saverio Monterisi e Alessandra Liso: semifinalisti sulle tre discipline su 75 coppie;8) Giovanni Ciniero e Isabella Sinisi: 6° posto su 56 coppie;9) Vito Santoro E Marika Porro: 25° posto su 125 coppie 19/34 classe A;10) Francesco Tursi e Miriana Raimondi: 5° posto combinata 10 balli.I maestri Filippo Cassetta ed Emanuela Stringaro ringraziano i loro allievi per le emozioni ricevute in questo campionato e in tutte le gare disputate quest'anno. Ringraziano inoltre i genitori degli allievi per il supporto e augurano ai giovani talenti di continuare ad inseguire il loro sogno, di studiare sempre e di far sentire forte il rumore del battito del loro cuore quando danzano