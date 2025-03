L'associazione OIKOS: Trani e lo scempio dei muretti a secco del vecchio sentiero costiero Matinelle

1 foto Costa sud lavori

. A Trani procedono spediti i lavori di costruzione del nuovo sentiero costiero in zona Matinelle, con la completa demolizione dei muretti a secco esistenti da tempo immemore.Questo avviene nonostante il loro buono stato di conservazione, ma, soprattutto, nonostante il parere contrario della stessa Soprintendenza, dell'Autorità di Bacino, della Regione Puglia e del progetto definitivo dello stesso Comune di Trani, che ne contemplavano la conservazione. Il fine era evidentemente di valorizzare (anche) la presenza dei muretti a secco come beni caratterizzanti la zona e quali elementi della rete ecologica minore dell'agro-paesaggio. La Soprintendenza ha finanche effettuato un sopralluogo e verificato lo stato dei luoghi, ma con sorpresa ha confermato la prosecuzione della "strage dei muretti a secco", che percorrono il vecchio sentiero costiero. Ci troviamo di fronte al primo stralcio di un progetto finanziato con PNRR che non prevedeva opere edilizie, ma la messa in sicurezza e rigenerazione del vecchio sentiero costiero che significa, attraverso un approccio "SOSTENIBILE" volto mantenere e proteggere il territorio quanto più possibile integro, salvando l'esistente, e poi procedere agli interventi necessari. Non demolire, sbancare, aggiungere cemento e rifare, imitando le opere eliminate.Nell'indifferenza di tutti, il primo stralcio funzionale è stato sostituito, come per magia, con la costruzione di un nuovo e moderno sentiero.Si, siamo capaci di distruggere tutto, di disattendere le prescrizioni rilasciate dagli Enti preposti e la finalità del PNRR che prevede espressamente che le amministrazioni debbano garantire concretamente che ogni misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali. I muretti a secco, sono patrimonio immateriale dell'Unesco e sono definiti "una relazione armoniosa fra l'uomo e la natura" e chi ci amministra ha deciso di distruggerli in nome di una rigenerazione e riqualificazione non autorizzata. Trani, 2 marzo 2025 Associazione Cittadinanza Attiva OIKOS Trani APS