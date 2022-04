L'associazione Orizzonti di Angelo Guarriello nel format televisivo "Ti spedisco in convento"

È una solidarietà senza confini quella del medico urologo tranese, Angelo Guarriello, che con la sua riconosciuta ed apprezzata associazione Orizzonti è stato anche celebrato in questi giorni allinterno di un format televisivo. Grazie infatti a Discovery Chanel - Real Time (canale 31), le ragazze protagoniste del docu-reality "Ti spedisco in convento", in svolgimento a Trani, sono state ospiti presso la sede dellassociazione Orizzonti, dove hanno potuto vivere in presa diretta cosa significa la solidarietà verso gli ultimi.Grazie a Discovery Chanel - Real Time per averci dato l'opportunità di trasmettere il messaggio del Dono ed aver contribuito alla realizzazione del programma facendo vivere alle ragazze questa esperienza edificante che ci avvicina ai nostri fratelli in sofferenza e povertà ha tenuto a sottolineare il dottor Guarriello-. Il Dono nella missione della Carità Cristiana è il nostro fondamento che anima Orizzonti ogni giorno".Il programma in onda su Real Time in prima serata, quest'anno vede le suore della Congregazione delle Figlie del Divino Zelo presenti nel convento Villa Santa Maria a Trani, ospitare le riprese di una trasmissione che sta ottenendo sempre maggior seguito, essendo un adattamento del format internazionale Bad Habits, Holy Orders prodotto in Italia da Fremantle.A metà strada tra docu-reality e lesperimento sociale, il programma mostra cosa succede quando giovani ragazze trasgressive, dalla vita sociale (e social) molto attiva, si trovano "costrette" a vivere per un mese in un vero convento di suore seguendone regole e stile di vita.Una importante attestazione di rilievo sociale quindi per il sodalizio del dottor Guarriello che dopo aver avuto il via libera da parte delle autorità ecclesiastiche ha ottenuto il placet della società americana titolare del format internazionale.Questa parentesi glamour non fa minimamente deflettere l'incessante attività che quotidianamente svolge l'associazione Orizzonti" onlus, impegnata ulteriormente, oltre che con la distribuzione di generi di prima necessità per i meno fortunati, con un Ambulatorio Medico Solidale, avviato sul finire del 2020 presso la parrocchia Spirito Santo di Trani, intitolato a San Giuseppe Moscati "il Medico dei poveri", napoletano come lorigine del dottor Guarriello e di cui è fervente devoto. Gli interventi di questultima "creatura" del medico Guarriello si sono moltiplicati, in quanto questa struttura opera ormai in tutto il nord barese, grazie alle intense collaborazioni con la Caritas e la Croce Rossa Italiana, si sono moltiplicati. Dalle raccolte alimentari all'assistenza specialistica medica per i più bisognosi, il passo compiuto da Angelo Guarriello è stato breve: servizi di medicina polispecialistica, infermeria, servizio di assistenza farmaceutica e, come supporto all'attività medica specialistica sono il pane quotidiano che specie in questo momento di sofferenza sociale sono sempre più all'ordine del giorno.In questo contesto solidale si è innestata una ulteriore gemma, rappresentata della neonata sezione dell'Arcidiocesi Trani-Barletta Bisceglie dell'Amci (Associazione Medici Cattolici Italiani) dedicata a San Giuseppe Moscati e di cui lo stimato medico tranese è stato eletto presidente per acclamazione. Un importante contributo che i tanti medici, operatori sanitari, specialisti di varie branche della medicina, offrono con l'assistenza ai meno fortunati, situazioni che diventano giorno dopo giorno delle vere proprie necessità, emergenze sociali che non distinguono colore della pelle, età, religione e sesso. Attualmente il servizio dellAMS mette a disposizione dei meno fortunati consulenze in cardiologia, urologia, pneumologia, oncologia ed ematologia, psicologia, chirurgia generale, neurochirurgia, ginecologia, oculistica, pediatria, nefrologia, medicina interna e dell'emergenza, terapia del dolore.L'obiettivo è quello di ampliare le attività offerte, non solo come adesso per una giornata alla settimana, il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e dalle ore 15.30 alle 19.30, ma su più giorni ed in orari differenziati. Un traguardo da raggiungere che per Angelo Guarriello è una sfida da superare, come altre su cui si è cimentato, sempre con successo.