L'associazione Trani Tradizioni nel programma Paese che vai in onda su Rai1

C'è anche l'associazione Trani Tradizioni nel servizio realizzato a Trani dalla troupe televisiva del programma di Rai 1 dal titolo "Paese che vai" con il conduttore Livio Leonardi. Con i suoi figuranti e attori l'associazione, in collaborazione con Il Carro dei Guitti, ha inscenato a Trani Le Nozze di Re Manfredi mentre a Barletta hanno partecipato alle riprese alla chiesa del Santo Sepolcro e al Castello Svevo.Dunque ancora il nostro territorio protagonista di un servizio televisivo nazionale che promuoverà il territorio e le sue bellezze: "Paesi che vai... Luoghi, detti, comuni" è infatti un format televisivo ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi, dedicato alla valorizzazione del territorio e del suo patrimonio, realizzato completamente in esterni. Lo storico programma di Rai 1, che come abbiamo detto è patrocinato dal Ministero della Cultura, va in onda ogni domenica mattina dalle 9.40 alle 10.30. La puntata dedicata a Trani andrà in onda nelle prossime settimane, e riguarderà i monumenti, la cultura, le tradizioni, gli usi e i costumi popolari, l'ambiente, le risorse naturali, le specialità enogastronomiche, le peculiarità dell'ingegno e del talento italiano.