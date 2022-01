L'erba (sintetica) del Bovio è di nuovo verde

Come era stato preannunciato nello scorso dicembre, ottenuta l'omologazione dalla Lega Nazionale Dilettanti e all'esito delle ultime prove tecniche effettuate, il nuovo campo in sintetico del Bovio (il primo della città) è tornato con il nuovo anno a disposizione della collettività.Ne ha dato notizia il sindaco Amedeo Bottaro con un post sulla sua pagina Facebook.Si ricorda che il Bovio è omologato per attività agonistica della Lega nazionale dilettanti e del settore giovanile scolastico nel rispetto delle misure consentite dal regolamento di categoria.