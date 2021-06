Campo Bovio, in dirittura d'arrivo i lavori

Sono in dirittura d'arrivo i lavori per la realizzazione del primo terreno da calcio in erba sintetica della città. L'opera è stata resa possibile grazie ad un finanziamento GAL riacciuffato dall'Amministrazione Comunale nel 2016 quando ormai era certa la revoca dei fondi.La peculiarità dell'impianto è rappresentata dalla tecnologia particolare del terreno di gioco per il quale sono stati utilizzati materiali d'intasamento organico vegetale che rendono il terreno del Bovio pressoché simile ad un manto in erba naturale rendendo più morbida la superficie e consentendo così la migliore interazione possibile dei tacchetti delle scarpe del giocatore con la superficie da gioco.I lavori oggetto del finanziamento (aggiudicati per un importo poco superiore ai 300 mila euro) hanno riguardato per intero le opere di sottofondo, l'impianto d'irrigazione, più accessori e recinzioni.Questa mattina è stato effettuato un sopralluogo a cui hanno preso parte il sindaco, Amedeo Bottaro, il dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Luigi Puzziferri, il responsabile unico del procedimento, Rosario Sarcinelli, ed i rappresentanti dell'azienda che ha eseguito l'opera, la Limonta Sport SpA.L'impianto, al termine dei lavori, dovrà essere sottoposto ad un'ulteriore attività di verifica e collaudo da parte della LND.