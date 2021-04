Campo Bovio, al via la posa in opera del manto erboso in sintetico

Ha preso avvio in giornata la posa in opera del manto erboso in sintetico del campo comunale Bovio, il primo in città con questa superficie. Completati tutti gli interventi di sbancamento e rifacimento del sottofondo, del sistema di drenaggio per la raccolta e lo smaltimento delle acque, nonché dell'impianto di irrigazione, sono iniziati i lavori visivamente più significativi dell'intervento di rifacimento del terreno di gioco, reso possibile grazie ad un finanziamento GAL Ponte Lama.I lavori in corso sono a cura della Limonta Sport SpA che si è aggiudicata l'appalto per un importo di poco superiore ai 300.000 euro. Il manto artificiale è composto da fibre polietileniche ad alta resistenza, posto in opera mediante stesura, inquadramento ed incollaggio dei teli su giunti predisposti con adesivi poliuretanici bi componenti.