Campo sportivo Bovio, ripresi i lavori per il rifacimento del manto erboso

"Sono ripresi oggi i lavori della Limonta Sport SpA per il rifacimento del terreno di gioco del campo Bovio, il primo di proprietà comunale in erba sintetica". A dichiararlo è il sindaco Amedeo Bottaro."In questi mesi abbiamo provveduto a definire la perizia suppletiva di variante resasi necessaria per: recepire le richieste di RFI in ordine alla futura realizzazione di barriere antirumore in corrispondenza del muro di confine con la ferrovia, predisporre la futura realizzazione dell'impianto di illuminazione, migliorare il progetto iniziale attraverso un sistema di recupero dell'acqua piovana drenata".