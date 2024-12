L'Esercito Italiano in prima linea nella donazione del sangue: il 9° reggimento Fanteria protagonista a Trani

Un altro significativo gesto di solidarietà da parte dei militari del 9° reggimento Fanteria, unità alle dipendenze della Brigata meccanizzata "Pinerolo", che si confermano sempre in prima linea nell'impegno per la comunità. Nei giorni scorsi, i soldati della Caserma "Lolli Ghetti" di Trani hanno partecipato con entusiasmo alla giornata di raccolta sangue organizzata dall'AVIS Trani, testimoniando il loro impegno sul territorio.L'iniziativa, che ha visto una straordinaria partecipazione da parte degli uomini e delle donne in forza al reggimento, si è svolta all'interno della caserma e ha permesso di raccogliere ben 28 sacche di sangue. Questo gesto solidale è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra l'AVIS Trani, l'Ispettorato generale della sanità militare di Roma e il S.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale – ASL BAT, coordinato dalla dottoressa Marina D'Alagni.Luisa Sgarra, presidente dell'AVIS Trani, ha espresso il suo apprezzamento per l'impegno e la generosità dei militari: «La solidarietà è uno dei sentimenti che da sempre ci accomuna. Un rapporto di collaborazione che si consolida ogni giorno. Donare il sangue è uno dei gesti più concreti di generosità, a beneficio di chi vive situazioni difficili. Oggi le donne e gli uomini del 9° reggimento hanno, ancora una volta, dato prova del loro senso civico e del loro altruismo, nella speranza che questo gesto possa regalare maggiore serenità a chi ne ha bisogno».Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Comandante del 9° reggimento, Colonnello Mattia Scirocco, e a tutto lo staff dell'infermeria per la loro fattiva collaborazione. «Ci auguriamo che questa sia solo una delle tante occasioni di collaborazione – ha concluso la presidente dell'AVIS – e che presto ritorneremo in caserma per proseguire insieme in iniziative tanto importanti».Il gesto dei militari del 9° reggimento Fanteria è un segno tangibile di vicinanza e impegno nella comunità, confermando ancora una volta il loro ruolo fondamentale come custodi della solidarietà e della sicurezza sul territorio.