L'ex Gip Michele Nardi rimosso dalla magistratura: la decisione del CSM

Ha mosso false accuse nei confronti di due colleghe le magistrate Maria Grazia Caserta e Margherita Grippo e di un avvocato, Michele La Forgia, a suo dire autori di un complotto che però si è accertato non essere che però si è accertato non essere mai esistito: per questa ragione la sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura presieduta dal vicepresidente Fabio Pinelli ha disposto la rimozione dalla magistratura del ex GIP Michele Nardi.Michele Nardi era già stato sospeso in realtà dalle sue funzioni a seguito di un'inchiesta nell'ambito di processi truccati dopo l'arresto nel gennaio 2019; la vicenda invece che ne ha causato la la rimozione è ancora precedente 12 e risale al 2012, quando furono trovati nella cassetta della posta di Nardi tre proiettili. Fu solo l'inizio di una serie di veleni che cominciò a emergere dall'interno della Procura di Trani ancora intrecciata con processi tutt'ora in corso.