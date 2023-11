La Farmacia Turenum offre gratuitamente test innovativi in occasione della Giornata Mondiale del Diabete

Ogni anno, il 14 novembre, il mondo si unisce per commemorare la Giornata Mondiale del Diabete, un evento volto a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione e del controllo di questa malattia cronica. In un gesto significativo, la Farmacia Turenum si impegna a fornire un servizio essenziale per la salute, offrendo gratuitamente test di misurazione dell'emoglobina glicata a partire dalle ore 9.00 del 14 novembre 2023.Per partecipare a questa iniziativa, è possibile prenotare il test chiamando il numero Whatsapp dedicato: 370 1122153. La Farmacia Turenum si prefigge l'obiettivo di rendere questo servizio accessibile a tutti, incoraggiando la comunità a partecipare attivamente alla prevenzione e al controllo del diabete.Il test dell'emoglobina glicata è uno strumento diagnostico fondamentale per il monitoraggio glicemico a lungo termine nei pazienti affetti da diabete mellito. Oltre a essere un efficace strumento di monitoraggio, il test è anche un valido ausilio nello screening e nell'identificazione precoce di individui a rischio di sviluppare la malattia.Presso la Farmacia Turenum, richiedere il test dell'emoglobina glicata è un processo semplice e veloce. I farmacisti altamente qualificati sono pronti ad assistervi, e la procedura richiede solo una piccola goccia di sangue dal polpastrello. In meno di 7 minuti, avrete accesso a risultati affidabili e dettagliati.L'impegno della Farmacia Turenum va oltre la fornitura del test; i farmacisti sono pronti a offrire supporto e informazioni aggiuntive. Chiedete al vostro farmacista di spiegarvi i risultati del test, ricevete consigli sulla gestione del diabete e scoprite risorse utili per migliorare la vostra salute.In occasione della Giornata Mondiale del Diabete, la Farmacia Turenum è orgogliosa di contribuire attivamente alla promozione della consapevolezza e della prevenzione del diabete. Vi invitiamo a visitare la nostra farmacia il 14 novembre a partire dalle 9.00, prenotare il vostro test dell'emoglobina glicata e investire nella vostra salute per costruire un futuro più sano e consapevole. Prenotate il vostro test utilizzando il numero Whatsapp 370 1122153 e unitevi a noi nella lotta contro il diabete.