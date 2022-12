La fisica che ci piace, sold out per lo spettacolo a Trani di Vincenzo Schettini

Tutto esaurito per lo spettacolo di sabato 3 dicembre alle ore 10.30 nel Pala Assi di viale Falcone: protagonista Vincenzo Schettini, musicista diplomato al conservatorio, direttore di coro, laureato in fisica e professore. Ha un canale Youtube da migliaia di iscritti, centinaia di migliaia di followers sulla sua pagina Instagram e un profilo Tik Tok tutto da guardare in cui spiega a modo suo la fisica.Schettino farà tappa a Trani per un'ora e mezza di incontro-spettacolo, organizzato con la collaborazione del comune di Trani assessorato al marketing e promozione del territorio, a cui prenderanno parte anche nutrite delegazioni di tutti gli istituti superiori cittadini. L'accesso al Pala Assi è gratuito ma consentito solo a chi si è prenotato per tempo, ricevendo mail di conferma.Per la stampa accesso alle 10 dal cancello del Palazzetto.