La follia d'amore di S. Nicola Pellegrino nel libro di Maurizio di Reda: venerdì in Piazza della Libertà la presentazione

Un incontro dedicato all'approfondimento della vita di S. Nicola il Pellegrino avrà luogo in piazza della Liberta venerdì 30 luglio, in occasione del qulae l'autore tranese Maurizio Di Reda presenterà il suo libro "San Nicola Kyrieleison. La follia del Vangelo" edito da Il Cerchio di Rimini: saranno con lui P. Guglielmo, autore della prefazione e Mons. Natale Albino, anch'egli tranese di origine, attualmente Segretario della Nunziatura Apostolica che ha sede in Gerusalemme, autore della postfazione.L'autore, attraverso l'analisi di testi autorevoli quali la biografia di G.Cioffari e le varie agiografie del santo, affronta la vicenda terrena di Nicola alla luce di alcuni "nodi dinamici" che ne caratterizzano l'esperienza. A completare il momento vi sarà la presentazione del volume "I Santi della Magna Grecia" scritto dal protopresbitero ortodosso greco P. Basilio Koutsouras, che annovera Nicola nei canonizzati della Chiesa Greca.Al termine del dibattito, durante il quale sarà presente anche una delegazione di circa 30 persone provenienti da Stiri, paese natale di San Nicola il Pellegrino, il Vescovo Georgios Antonoupoulos, vicario dell'Arcivescovo della Sacra Arcidiocesi Ortodossa di Italia, canterà pubblicamente per la prima volta, il tropario proprio dedicato al Santo Greco. L'incontro dal profondo valore non solo ecumenico e a cui è invitata l'intera cittadinanza senza bisogno di prenotazione ha un profondo valore storico, a che la storia del giovane Nicola non rimanga unicamente nella memoria della Città ma possa essere riletta alla luce dei nostri tempi.Inoltre, la città di Trani si prepara ad accogliere il 27 luglio 2023, per la prima volta, le reliquie del corpo di San Francesco d'Assisi, accompagnato da alcuni frati francescani guidati da P. Guglielmo Spirito, OFM Conv. Un evento sicuramente religioso, ma anche storico e culturale di grande rilievo.Le reliquie, conservate in un mezzobusto ligneo creato appositamente per l'occasione, saranno accolte dalle autorità religiose e civili e resteranno esposte in Cattedrale alla venerazione dei fedeli.Dal 29 al 31 la Festa patronale della città di Trani si svolgerà come di consueto, seguendo il programma pubblicato dal Comitato Feste Patronali.Per ulteriori informazioni circa l'evento è possibile visitare le pagine ufficiali Facebook e Instagram del Comitato Feste Patronali Trani.