La forza delle donne: emozioni nella cerimonia di consegna del Premio Forme

Aleggiava amicizia, calore e dolore, ma soprattutto forza, quella straordinaria delle donne, sotto gli archi dell'antico Palazzo delle Arti Beltrani per la cerimonia di consegna del Premio "Forme per le Donne 2022", promosso dall'associazione culturale Forme di Elena Brulli con il patrocinio del Comune di Trani: giunto alla sua II edizione, il riconoscimento è stato assegnato a 14 personalità uguali e diverse nella loro attività professionale, uguali e diverse per tenacia, impegno, qualità e capacità di visione, trasparenza nei comportamenti, passione ed etica, il tutto in campi diversi come quello sociale, artistico, economico, scientifico, culturale, scolastico, politico.Le premiate, presentate con grande professionalità dai giornalisti Lucia de Mari e Giuseppe Di Tommaso, sono state Assuntela Messina, Francesca Magliano, Greta Beccaglia, Patrizia Albrizio, Nancy Dell'Olio, Bianca Nappi, Grazia Di Staso, Gianna Fratta, Lucia Di Palo, Mariella Pappalepore, Roberta Gentile, Anna Tronci, Associazione Fidapa. Ognuna con la sua storia, proiettata nella quotidianità: per loro l'emozione comune nelle lacrime e nella forza di Valentyna Zakharyuk, donna ucraina simbolo di una comunità che soffre e combatte.Il Premio (una scultura realizzata dall'artista Giuseppe Lotito) è stato consegnato loro dal sindaco Amedeo Bottaro, da Grazia Di Bari (consigliere delegata Cultura Regione Puglia), Debora Ciliento (Consigliere regionale), Aldo Patruno (Direttore del Dipartimento Turismo Regione Puglia), Madre Licia (Superiora dell'orfanotrofio Antoniano Trani), Marina Lalli (Presidente Nazionale Federturismo Confindustria), Stefano Bronzini (Rettore Università Bari), Noè Andreano (Sindaco di Casalvecchio di Puglia), Maria Petrone (consigliere del comune di Casalvecchio di Puglia), Grazia Rongo (Giornalista TG Norba), Giuseppe Pistillo (Ottica Pistillo), Gabriele Renda (Direttore Palazzo Filisio), Stefania Lonigro (Farmacista), Francesca Rodolfo (Giornalista TG Norba), Annamaria Pasquadibisceglie (Biologa Nutrizionista), Michele Ciniero (Presidente Lilt Bt).